Türk - Yunan Dostluk Konseri Ayakta Alkışlandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türk- Yunan dostluk konseri, Ege 'nin iki yakasını bir araya getirdi.Bodrum Oda Orkestrası, Türk- Yunan Dostluk Konseri ile 2019 yılı konserlerine başladı. Türk ve Yunan sanatçıların katılımıyla organize edilen konserlerin ilki 24 Ocak Perşembe akşamı İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 'nde yapıldı. Konserin Bodrum ayağı ise Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Yunanlı şef Nikos Haliassas'ın yönettiği konsere Türkiye 'den ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın, Yunanistan 'dan Mezzo soprano İnez Zikouile ve Buzuki sanatçısı Konstantinos Gedikis solist olarak katıldı. Programda, Türk ve Yunan bestecilerin eserleri salonu dolduran sanatseverler tarafından ilgiyle dinlendi. Konser, Cihat Aşkın'ın Ulvi Cemal Erkin 'in keman konçertosu ile başladı. Konserin ikinci bölümünde ise Yunan besteci Mikis Teodorakis'in dünyaca ünlü 'Zorba' isimli bale müziğinden bir bölüm seslendirildi.Bodrum Oda Orkestrası Sanat Koordinatörü Numan Pekdemir, konserle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konserin Türk ve Yunan sanatçıların katılımıyla gerçekleşiyor olması, iki ülke arasında her zaman barış ve dostluğun var olmasına olan inancımızdan doğmaktadır. Zaten bu temel Atatürk ve Venizelos tarafından atılmış bulunmaktadır. Hepimiz biliyoruz ki; sanat ve sporun ülkeler arasında barışa yaptıkları katkı önemli olup, her zaman siyaset üstü olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyim" dedi.Yunanlı şef Nikos Haliassas ise Türkçe yaptığı konuşmasında, "Burada olmaktan ve Türk ve Yunan eserleri seslendirmekten dolayı çok mutluyum. Müzik, dünyadaki tüm insanları, özellikle kardeş gibi yaklaştırıyor. Bu özel etkinliği düzenlediği için Numan Pekdemir'e minnettarım, umarım beğenirsiniz ve her zaman birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaşırız" diye konuştu.Yaklaşık iki saat süren konser sonrası sanatseverler, orkestrayı ayakta alkışladı. - Muğla