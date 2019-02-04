Türk- Yunan Nüfus Mübadelesi 96'ncı Yılında Beylikdüzü'nde Anıldı

Gürpınar Piri Reis Parkı'ında başlayan etkinlikte, Lozan'da imzalanan Zorunlu Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi ile topraklarını terk etmek zorunda kalan mübadil torunlarıyla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, savaşların yaşattığı yıkımları görebilmek açısından böyle günlerin önemli mesajlar taşıdığının altını çizdi.

Lozan'da 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Zorunlu Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi ile topraklarından koparılan Türk-Yunan vatandaşlarının acılarının, anılarının ve tarihinin konuşulduğu "96.yılında Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Anma Etkinliği" bu yıl İstanbul genelinde ilk kez Beylikdüzü'nde gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi, Lozan Mübadilleri Vakfı, Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği ve Evimiz Beylikdüzü Derneği'nin düzenlediği Gürpınar Piri Reis Parkı'ında başlayan etkinliğe Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği Başkanı Tarık Küçük, Dernek Yetkilileri, Türk- Yunan Mübadil torunları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adar; "İki Milyon İnsan Doğduğu Toprakları Terk Etmek Zorunda Kaldı"

Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği Genel Sekreteri Gülşah Adar'ın hazırlanan basın bildirisini okumasıyla başlayan anma etkinliğinde Adar; "TBMM'nin talebi ile Türk-Yunan hükümetleri arasında, Türkiye'de yerleşik Rum Ortodokslar ile Yunanistan'da yerleşik Türk Müslümanların göçünü öngören mübadele sözleşmesi imzalandı. Yunanistan'ın Balkan Savaşı'na katıldığı tarih olan 18 Ekim 1912 tarihinden itibaren yurtlarını terk etmiş olanları da kapsamına alan bu sözleşme ile yaklaşık iki milyon insan doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu; "Savaş Sonrasındaki Trajediler İnsanlara Zulümler Yaşatıyor"

Etkinlikte konuşan Ekrem İmamoğlu, savaş sonrasındaki trajedilerin insanlara zulümler yaşattığını vurgulayarak; "Bu olay Türkiye'de hep birlikte bakılıp ders çıkarılması gereken ve buradan dünyaya mesaj verilmesi gereken bir tarihi olay. O süreçte hayatını kaybeden ve o acıyı, sıkıntıyı yaşayan, hem Türkiye'den Yunanistan'a göç eden Rum mübadiller hem de Yunanistan ve diğer bölgelerden Türkiye'ye göç eden tüm soydaşlarımıza, Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. İmamoğlu konuşmasının ardından, Türkiye'ye gelen mübadiller ve torunlarıyla birlikte denize karanfil bıraktı.

Programın ikinci yarısı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam etti. Mübadil anı eşyaları ve "İki Kere Yabancıydılar" sergisinin açılış töreni ardından Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği Başkanı Tarık Küçük, Evimiz Beylikdüzü Derneği Başkanı Gülten Küçükgümülcine Polat ve Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır söz alarak, günün anlam ve önemine dikkat çektiler. Konuşmaların ardından Mübadele belgeseli gösterimi ve Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Sefer Güvenç moderatörlüğünde gerçekleşen Prof. Dr. Kemal Arı ile Ass. Prof. Pashalis Valsamidis'in sunumları izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Anma etkinliği koro dinletisi ve halk oyunları gösterisi ile sona erdi.