Türk zeka oyunları ve doğal oyuncaklar dünya çocuklarıyla buluşuyor

"Milli Oyuncak Projesi" çalışmaları kapsamında 4 yıl önce pilot il seçilen Düzce'de, geleneksel Türk zeka oyunlarının yanı sıra okul öncesi eğitimde kullanılan materyaller doğal yollarla üretilerek dünya genelindeki çocuklara ulaştırılıyor.

O dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Düzce Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan projeye dahil olan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde ahşap oyuncak alanında hizmet veren fabrikada, Türk çizgi film karakterleri, ata oyunlarından 9 taş, mangala ve 12 taş gibi zeka oyunlarının yanı sıra okul öncesi ve eğitim süreçlerinde kullanılan zeka oyunları doğal boyayla üretiliyor.

Fabrika, sektöre hakim olan Çin'den oyuncak ithal eden bazı ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın döneminde rotalarını farklı ülkelere çevirmesi sonucu yurt dışından da yoğun talep almaya başladı.

"Kullandığımız ahşap, ham madde ve boya tamamen yerli üretim"

Fabrika yetkilisi Ali Kamburoğlu, AA muhabirine, sektörde 10 yıldır faaliyet gösterdiklerini, 4 yıldır da "Milli Oyuncak Projesi"ne destek vererek çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Zeka oyunlarından ahşap oyuncaklara kadar geniş ürün yelpazelerinin bulunduğunu dile getiren Kamburoğlu, "Firma olarak çıkış noktamız; doğal, sağlıklı ürünler yapmak. Kullandığımız ahşap, ham madde ve boya tamamen yerli üretim. İkinci çıkış noktamız ise eğitici ürünler. Ürünlerimizin yüzde 95'i eğitime yönelik. Çocuk gelişimine, piskomotor gelişimine katkı sağlayan, daha üst yaş guruplarında aile oyunları, arkadaş oyunlarımız var. Bununla ilgili de bir Ar-Ge ekibimiz var. Öğretmen, pedagog arkadaşlarımız var, sürekli onlara danışıyoruz. Bu doğrultuda ürünlerimizi tasarlamaya ve üretmeye devam ediyoruz. Bütün ürünlerimizin test raporları mevcut." diye konuştu.

Kamburoğlu, son yıllarda ailelerin oyuncak konusunda bilinçlendiğine işaret ederek, "Çocukların dijital ortamdan uzaklaştırılması ve aile oyunlarının işin içine girmesiyle ana müşterimiz ebeveynler bilinçlenmeye başladılar. Bu doğrultuda talep de artmaya başladı." dedi.

"Bu alanda ne kadar çok iş yapan olursa Türkiye için ihracat o kadar iyi olacaktır"

Salgın sürecinde insanların sağlık konusunda daha titiz olduğuna dikkati çeken Kamburoğlu, Türkiye'de önceden bu ürünlerin birçoğunun Çin'den ithal edildiğini, salgın sürecinde yurt içine yönelim yaşandığını kaydetti.

Kamburoğlu, iç pazarın yanı sıra yurt dışından da yoğun talep aldıklarını aktararak, "Avrupa ve Rusya'dan da son 5 aydır yoğun bir talep var çünkü onlar da Çin'de çıkan virüs nedeniyle kendilerini geri çekmiş durumdalar. Son 7 aydır ihracat odaklı çalışmaya başladık. İhracat pazarımız genişledi, hem yurt içi hem de yurt dışından talepler arttı. Hem bu ülkelere hem de birçok yeni ülkeye ihracatımız 3 katına çıktı. Toptancı, mağaza ve AVM kısımlarında ciromuz düştü ama zincir marketler ve ihracat tarafında artış var." ifadelerini kullandı.

Yurt dışından yeni ürün taleplerinin de geldiğini belirten Kamburoğlu, "Daha önce Çin'den aldıkları ürünle ilgili 'Bize üretebilir misiniz?' diye soruyorlar. Biz de bu doğrultuda onların taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. 10 yıldır bu işin içindeyiz ve teknolojik bir altyapımız var. Burada her şey otomasyon sistemiyle yapılıyor. Tabii talebin artmasıyla ahşap oyuncak sektörüne Türkiye'de giren birkaç firma daha oldu. Bu kötü bir şey değil, ne kadar çok yaygınlaşırsa ilgi de artacaktır. Bu alanda ne kadar çok iş yapan olursa Türkiye için ihracat o kadar iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.