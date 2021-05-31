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Türk zeytinyağı altın gibi - Son Dakika

Türk zeytinyağı altın gibi

31.05.2021 11:51
Türk zeytinyağı altın gibi, System.String[]

Pandemi sürecinde Türk zeytinyağının ortalama ihraç fiyatı arttı.

Pandemi sürecinde Türk zeytinyağının ortalama ihraç fiyatı arttı. Türk zeytinyağının ortalama ihraç fiyatı 2020/21 sezonunun ilk yarısında dolar bazında yüzde 16 artışla 2 bin 397 dolardan, 2 bin 786 dolara yükseldi. Türk zeytinyağı ton başına 390 dolar katma değerli ihraç edildi.

Altın sıvı olarak tanımlanan zeytinyağında 1 Kasım 2020 tarihinde başlayan 2020/21 zeytinyağı ihraç sezonunun ilk yarısı geride kaldı. Türkiye, 1 Kasım 2020 30 Nisan 2021 tarihleri arasında 22 bin 719 ton zeytinyağı ihraç ederken, 63 milyon 286 bin dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Yedi aylık dönemin geride kaldığı sofralık zeytin ihracatı ise; 55 bin 50 ton karşılığı 95 milyon 817 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Sofralık zeytin ihracatının 74 milyon dolarlık dilimi siyah zeytin ihracatı olurken, yeşil zeytin ihracatından 21,8 milyon dolar döviz geliri elde edildi.

Türk zeytinyağına ABD'nin talebi artıyor

Zeytinyağı ihracatında Amerika Birleşik Devletleri'nin payının her geçen gün arttığı bilgisini veren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, 2019/20 sezonunun ilk yarısında ABD'ye 8 bin 370 ton olan Türk zeytinyağı ihracatının, 2020/21 sezonunun 6 aylık diliminde yüzde 9'luk artışla 9 bin 103 tona çıktığını dile getirdi. Er, "ABD'ye zeytinyağı ihracatından elde ettiğimiz döviz tutarı ise; yüzde 26'lık artışla 18 milyon 388 bin dolardan, 23 milyon 98 bin dolara çıktı. ABD'ye yaptığımız zeytinyağı ihracatı dolar bazında yüzde 26 artış gösterdi. ABD, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatından tek başına yüzde 36,5 pay aldı" şeklinde konuştu.

Türk gıda ürünlerinin tanınırlığı artıyor

Türk zeytincilik sektörü olarak ABD'yi hem zeytinyağında, hem de sofralık zeytinde hedef pazar olarak gördüklerinin altını çizen EZZİB Başkanı Er şöyle devam etti: "Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında tanınırlığını artırmak ve ihracatımızı yükseltmek amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 gıda birliği 2 yıldır TURQUALİTY Projesi yürütüyoruz. TURQUALİTY Projesi kapsamında ABD'de Horeka sektörünün çok güçlü olduğu Las Vegas'ta Las Vegas Üniversitesi William F. Harraf Turizm Otelcilik Okulu'nun müfredatına Türk mutfağının ders olarak okutulmasını sağladık. Bu okuldan mezun olacak şefler Türk mutfağını tanıyarak mezun olacak menülerinde Türk zeytinyağlılarına ağırlık verecek. TURQUALİTY Projesi kapsamında 2020 yılı Kasım ayında ABD'de 5 yıldızlı otellerin ve büyük restoranların şeflerine ve satın almacılarına Türk zeytinyağı yemeklerden tadım etkinliği yaptık. ABD pazarında yaptığımız çalışmaların meyvelerini topluyoruz."

KDV'yi yüzde 1'e düşürerek iç tüketimi de artırmalıyız

Türkiye'nin 2002 sonrasında zeytincilik sektörüne büyük yatırım yaparak zeytin ağacı varlığını 90 milyondan 180 milyona çıkardığını vurgulayan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın Türkiye'nin zeytinyağı rekoltesinin 650 bin tona, sofralık zeytin rekoltesinin ise; 1 milyon 200 bin tona çıkacağı öngörüsü var. Bu rekoltenin katma değere dönüşmesi için iç tüketimi de artırmamız gerekiyor. Onun için sağlıklı gıda olan zeytin ve zeytinyağında KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini talep ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Türk zeytinyağı altın gibi
Türk zeytinyağı altın gibi
Türk zeytinyağı altın gibi
Türk zeytinyağı altın gibi

Amerika Birleşik Devletleri, Zeytinyağı, Zeytin, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk zeytinyağı altın gibi - Son Dakika Ekonomi


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