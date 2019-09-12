Türk zeytinyağı İngiltere pazarına yöneldi
1 saat önce
Türk zeytinyağı ihracatçıları, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrasında gümrük vergisiz 60 milyon nüfuslu yıllık 285 milyon dolarlık zeytinyağı ithal eden dev bir pazara kavuşmayı bekliyor.
Türk zeytinyağı ihracatçıları, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrasında gümrük vergisiz 60 milyon nüfuslu yıllık 285 milyon dolarlık zeytinyağı ithal eden dev bir pazara kavuşmayı bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:20
İngilizlerden Vedat Muriç'e büyük övgü! İngiliz hükümeti anlaşmasız Brexit senaryosunu 20 maddede açıkladı Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu Kamil Koç firmasının Flixmobility GmbH'ye devri onaylandı