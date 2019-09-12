Son Dakika Haberleri: Türk zeytinyağı İngiltere pazarına yöneldi
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Türk zeytinyağı İngiltere pazarına yöneldi

1 saat önce

Türk zeytinyağı ihracatçıları, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrasında gümrük vergisiz 60 milyon nüfuslu yıllık 285 milyon dolarlık zeytinyağı ithal eden dev bir pazara kavuşmayı bekliyor.

Türk zeytinyağı İngiltere pazarına yöneldi, System.String[]

Türk zeytinyağı ihracatçıları, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrasında gümrük vergisiz 60 milyon nüfuslu yıllık 285 milyon dolarlık zeytinyağı ithal eden dev bir pazara kavuşmayı bekliyor.

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:20 
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