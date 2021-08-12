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Türk zırhlısı Yörük 4x4'ün pikap versiyonu geliyor - Son Dakika

Türk zırhlısı Yörük 4x4'ün pikap versiyonu geliyor

12.08.2021 11:32

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) Yörük 4x4'ün pikap versiyonunu ilk kez sergileyecek.

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) Yörük 4x4'ün pikap versiyonunu ilk kez sergileyecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, son dönemde ihracat başarılarıyla dikkati çeken Nurol Makina, 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek fuara, zırhlı muharebe araçları Ejder Yalçın ve Yörük 4x4 ile katılacak.

Ejder Yalçın muharip araç ve ambulans konfigürasyonlarıyla sergilenecek. Kalifikasyonu tamamlanan ve geçmiş fuarlarda sergilenen prototipten farklılıklar içeren Yörük 4x4 de IDEF'te boy gösterecek. IDEF 2021'de ayrıca Yörük 4x4'ün pikap versiyonu ilk kez tanıtılacak.

Yörük 4x4 Zırhlı Pikap, Nurol Makina'nın yine özgün tasarımı ve üretimiyle modüler yapıya sahip, aynı platform üzerinde farklı koruma seviyeleri sunan ve farklı görev konseptlerine hizmet eden bir araç olarak geliştirildi.

Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, AA muhabirine, çok amaçlı bir zırhlı araç olarak Yörük pikabın çetin hava ve arazi koşullarında, emniyetli malzeme ve mühimmat taşımanın yanı sıra silah taşıyıcı olarak başarıyla görev yapabileceğini söyledi.

Yörük 4x4 Zırhlı Pikap Aracı'nın bu özellikleriyle asimetrik tehdit ve çatışma ortamlarında, Birleşmiş Milletler Barışı Koruma ve NATO görevleri dahil birçok alanda lojistik faaliyetlerde kullanılabileceğini ifade eden Aykol, "Yörük pikap, off-road arazi koşullarında çevik bir şekilde hareket edebilen yüksek süratli, birden çok maksadı yerine getirebilecek karma bir araç olarak kullanıcılarına eşsiz avantajlar sunmakta ve harekat alanındaki mevcut bir kritik boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Nitekim bu araç geliştirilirken yurt içi ve dışındaki farklı kullanıcıların isterleri sentezlenmiştir." dedi.

Zırh sistemi üst seviye koruma sağlıyor

Aracın, üzerine manuel ve uzaktan komutalı çeşitli silah sistemlerinin entegrasyonuna imkan sağladığını belirten Aykol, ölçeklenebilir zırh sistemi ile NATO standartlarına göre üst düzey koruma seviyelerine çıkmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Aykol, taşıma yeteneğiyle emniyet gereksinimini optimum seviyede birleştiren ve kendi kendine yeterli bir platform sunan aracın, ikmal görevi icra ederken kendi emniyetini sağlayabildiğini ve aynı zamanda konvoy emniyetine katkıda bulunabildiğini dile getirdi. Aracın, NATO Jenerik Araç Mimarisi ile uyumlu altyapıya ve Nurol Makina'nın özgün geliştirdiği dijital kokpit, sürüş destek ve uzaktan kontrol gibi teknolojilere sahip olduğunu ifade eden Aykol, Yörük 4x4 Zırhlı Pikap'ın 5 kişilik personel taşıma kapasitesiyle kullanıcısına hizmet vereceğini kaydetti.

Türk zırhlısı Yörük 4x4'ün pikap versiyonu geliyor
Türk zırhlısı Yörük 4x4'ün pikap versiyonu geliyor
Türk zırhlısı Yörük 4x4'ün pikap versiyonu geliyor
Türk zırhlısı Yörük 4x4'ün pikap versiyonu geliyor

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Ambulans, İhracat, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk zırhlısı Yörük 4x4'ün pikap versiyonu geliyor - Son Dakika Ekonomi


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