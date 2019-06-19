TürkAkım alım terminalinin yüzde 80'i tamamlandı
15 dakika önce
TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi kapsamında Türkiye'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan terminal inşaatının yüzde 80'i bitti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:58
TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi kapsamında Türkiye
'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy
'de yer alan terminal inşaatının yüzde 80'i bitti.
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