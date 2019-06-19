Son Dakika Haberleri: TürkAkım alım terminalinin yüzde 80'i tamamlandı
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TürkAkım alım terminalinin yüzde 80'i tamamlandı

15 dakika önce

TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi kapsamında Türkiye'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan terminal inşaatının yüzde 80'i bitti.

TürkAkım alım terminalinin yüzde 80'i tamamlandı, System.String[]
TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi kapsamında Türkiye'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan terminal inşaatının yüzde 80'i bitti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:58 
trakya, türkiye, gaz, kıyıköy, Ekonomi
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