- TürkAkım'da korona gecikmesi - Son Dakika
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- TürkAkım'da korona gecikmesi

6 saat önce

- TürkAkım'da korona gecikmesi TürkAkım doğal gaz boru hattının Bulgaristan güzergahının inşaatının korona virüs salgını nedeniyle gecikeceği bildirildi.

- TürkAkım'da korona gecikmesi

SOFYA - TürkAkım doğal gaz boru hattının Bulgaristan güzergahının inşaatının korona virüs salgını nedeniyle gecikeceği bildirildi.

Rusya'daki doğal gazı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğal gaz boru hattının Bulgaristan güzergahının inşaatının korona virüs salgını nedeniyle gecikeceği bildirildi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, projede çalışan yabancı işçilerin aşamalı olarak sürekli karantinaya girmeleri gerektiğini hatırlatarak, bu yüzden çalışmalarda gecikme yaşanabileceğini söyledi. Doğal gaz hattı ile ilgili çalışmaları helikopterle yerinde inceleyen Borisov, işçiler karantinaya alınmasına rağmen inşaatın sürdüğünü kaydetti. Şimdiye kadar 300 kilometrelik boru getirildiğini ifade eden Borisov, her gün yeni boruların da tren ve kamyonlarla ülkeye getirildiğini açıkladı. Bulgaristan, TürkAkım'ın Türkiye sınırından Sırbistan sınırına kadar kendi topraklarında olan güzergahı inşa etmesi gerekiyor.

- TürkAkım'da korona gecikmesi

Bulgaristan, Türkiye, Avrupa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:47 Kaynak: İHA

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