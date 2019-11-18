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TürkAkım'da sona gelindi

6 saat önce

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, "Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı.

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TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, "Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Artık Kıyıköy'deki alım adını verdiğimiz tesis de bitmek üzere. Bütün parçalar birbirine bağlanmış durumda ve aslında doğalgaz vermeye hazır sayılırız. Yılsonu itibariyle akışın başlaması ön görülüyor" dedi.


Taksim Metrosu'nda Kıyıköylülerin gözünden Kıyıköy'ın anlatıldığı 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinin açılışını yapan TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, TürkAkım Doğal Boru Hattı Projesi'nde gelinen noktayı değerlendirdi. Esen, "Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Artık Kıyıköy'deki alım adını verdiğimiz tesis de bitmek üzere. Bütün parçalar birbirine bağlanmış durumda ve aslında doğalgaz vermeye hazır sayılırız" dedi.


"Bütün parçalar birbirine bağlanmış durumda ve doğalgaz vermeye hazır sayılırız"


TürkAkım Doğal Boru Hattı Projesi'nde gelinen noktayı değerlendiren Aslı Esen, "TürkAkım, Rusya'dan Türkiye'ye gelen doğalgaz boru hattı. Daha çok denizde yani Karadeniz altından ilerleyen bir hat. Yaklaşık 935 kilometrelik 2 hattan oluşuyor. Rusya'da Anapa kıyısından başlayıp Türkiye'de Kıyıköy'de karaya çıkıyor. Yaklaşık 50 yıllık proje ömrüyle buradan hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya doğalgaz sağlayacak. Şu anda projeyi büyük oranda bitirdik. Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Artık Kıyıköy'deki alım adını verdiğimiz tesis de bitmek üzere. Bütün parçalar birbirine bağlanmış durumda ve aslında doğalgaz vermeye hazır sayılırız. Yılsonu itibariyle akışın başlaması ön görülüyor. Bu da projenin sonuna gelmiş olduğumuzun anlamına geliyor. Bunun için de heyecanlıyız" dedi. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:08 Kaynak: İHA
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