TürkAkım'da vanalar açılıyor - Son Dakika

TürkAkım projesi açılışında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Rusya Türkiye işbirliği engelleme çabalarına rağmen gelişiyor" dedi.

TürkAkım doğalgaz hattı projesinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, projenin tüm Avrupa için büyük önemi olduğuna dikkat çekerek, "Bu projenin gerçekleştirilmesi Karadeniz'in dibinden bir boru hattının döşenmesi, Rus Türk stratejik ortaklığının kayda değer ve somut meyveler getirdiğini gösteriyor. Rusya Türkiye arasında işbirliği engelleme çabalarına rağmen gelişiyor. Rus doğalgazını Türkiye'ye ihracı 30 senedir devam ediyor. Geçen sene Türkiye 24 milyar metreküp gaz aldı. Şimdi yeni bir güzergahtan gaz gelecek. Bu özel ve benzeri olmayan bir gaz ulaştırma sistemi. Denizin dibinden 2 paralel hat döşendi. Her biri 16 milyar metreküp kapasiteye sahip. Derinliği 2 kilometreyi aşıyor. Boruların uzunluğu bin 800 kilometreyi aşıyor. Bu hiç de kolay olmayan bir çalışma. Rus doğalgazının Türkiye'ye sevk edilmesi sadece Türk ekonomisi için değil birçok güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu tesir edecek. Genel anlamda Avrupa enerji piyasasının güvenliğini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

TürkAkım inşaatı sırasında rekor kırıldığını vurgulayan Putin, "Boruların döşenme hızında bir rekor kırdık. Günde 6 kilometreden fazla boru döşendi. Ben herkese bu güzergahın emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Sizin profesyonelliğiniz, fedakar çalışmalarınız TürkAkım projesini vaktinde hayata geçirmemize vesile oldu. Tabii Türk makamlarına Türk Cumhurbaşkanına teşekkürlerini sunmak istiyorum. İnşaat için gereken tüm lisansları vaktinde sağladılar. Bir siyasi irade gösterdiniz. Ülkenizi ulusal çıkarlarına uygun bir projeye imza attınız. Eminin Rusya ve Türkiye gelecekte karışlıklı yarar temeline dayanan birçok projeyi hayata geçirecekler. Bu her iki devle ve millet için hayırlı olacak" şeklinde konuştu.

Dünyada sıkıntılı süreçler yaşandığına dikkat çeken Putin, "Zor bir dünyada yaşıyoruz. Ne yazık ki bulunduğumuz bölgede ciddi gerginliğin arttırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya bambaşka örnekler sunuyorlar. Örneğin devletlerimiz, halklarımız Avrupa halkları ve dünya halklarının yararına çalışmalar yürütmekteyiz. Eminim gelecekte de bu tür adımlar atacağız, yeni başarılara imza atacağız" diye konuştu.

(İHA)