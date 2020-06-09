TürkAkım'dan koruyucu sağlık ve temizlik malzemesi yardımı - Son Dakika

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve Avrupa'ya doğal gaz akışının sağlandığı TürkAkım boru hattı tarafından, Kırklareli'nde hastaneler ile vatandaşlara koruyucu sağlık ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

TürkAkım proje şirketinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kıyıköy'de üç katlı cerrahi maske ve eldivenlerden oluşan sağlık kitlerinin dağıtıldığı belirtildi.

Trakya'daki çeşitli sağlık kurumlarına cerrahi maske, N95 maske, cerrahi eldiven, önlük, siperlik, temassız ateş ölçer ve dezenfektan gibi malzemelerin de dağıtıldığı aktarılan açıklamada, Kıyıköy Kültür ve Turizm Derneğine de çok sayıda ozonlu hava temizleme cihazı bağışlandığı bildirildi.

Bu cihazların Kıyıköy'deki otel, pansiyon, kamp alanı, restoran ve kafelerin yanı sıra ortak kamusal alanların dezenfeksiyonu için kullanılarak beldenin turizm faaliyetlerini güvenle yeniden başlatmasına olanak sağlayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maske ve eldiven kitlerinin Kıyıköy sakinlerine dağıtımı muhtarlar ve Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla gerçekleştirilmekte. Bağışlanan sağlık malzemeleri ise Kırklareli, Saray, Vize ve Kapaklı Sağlık Müdürlükleri tarafından ilgili devlet hastanelerine ulaştırılacak. TürkAkım ailesi olarak, Kovid-19'un yol açtığı küresel sağlık krizinde Trakya'daki komşularımızla dayanışma arzusundan hareketle tedarik ettiğimiz bu malzemelerin, sağlık çalışanlarımızı ve Kıyıköy halkını hastalıktan korumasını diliyoruz."