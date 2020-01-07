TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni - Son Dakika

TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni

6 saat önce

TürkAkım doğal gaz boru hattının yarın yapılacak açılış törenine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov katılacak.

TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni, System.String[]

TürkAkım doğal gaz boru hattının yarın yapılacak açılış törenine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov katılacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov da iştirak edecek.

Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Söz konusu görüşmelerde, öncelikle ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

İkili ilişkilerin yanı sıra, Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:16 Kaynak: AA
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