TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni için geniş güvenlik önlemi alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni için geniş güvenlik önlemi alındı - Son Dakika

TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni için geniş güvenlik önlemi alındı

6 saat önce

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni dolayısıyla 7 bin 200 polis görev yapıyor.

TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni için geniş güvenlik önlemi alındı, System.String[]

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni dolayısıyla 7 bin 200 polis görev yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov'un katılacağı açılış tören için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Tören öncesi ve süresince yabancı devlet büyüklerinin konakladığı oteller, geçecekleri güzergah ve kongrenin yapılacağı merkezde 300'ü özel harekat, 30'u bomba inceleme ve imha uzmanı olmak üzere 7 bin 200 emniyet personeli görev yapıyor.

Ayrıca polis ekiplerine, 3 polis helikopteri, 4 deniz botu, 4 özel eğitimli köpek ve 30 zırhlı araç da destek veriyor.

Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün uzman ekiplerinin de çeşitli noktalarda sivil olarak güvenlik önlemi aldığı, şüpheli görülen şahıslar üzerinde profilleme ve risk analizi çalışmaları yaptığı öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:10 Kaynak: AA
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