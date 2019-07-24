Son Dakika Haberleri: TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın çalışmaları tamamlanıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın çalışmaları tamamlanıyor

2 saat önce

Rus gazını Türkiye'ye ulaştıracak, buradan da Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın Kıyıköy alım terminalindeki inşaat çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın çalışmaları tamamlanıyor , System.String[]
Rus gazını Türkiye'ye ulaştıracak, buradan da Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın Kıyıköy alım terminalindeki inşaat çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.
Kıyıköy, Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bijan Kian, Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de yasa dışı lobi faaliyeti yapmaktan suçlu bulundu Volkswagen 1,3 milyar euroya mal olacak yeni fabrikası için Türkiye'yi seçti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Suriyeli eylemi" iddiasına yanıt: Kimseye bir şey yaptırmayız ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:30:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın çalışmaları tamamlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]