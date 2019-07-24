TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın çalışmaları tamamlanıyor
2 saat önce
Rus gazını Türkiye'ye ulaştıracak, buradan da Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın Kıyıköy alım terminalindeki inşaat çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.
Rus gazını Türkiye
'ye ulaştıracak, buradan da Avrupa
'ya taşıyacak TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın Kıyıköy
alım terminalindeki inşaat çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:22
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