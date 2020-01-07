TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor - Son Dakika Ekonomi

TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor

6 saat önce

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek olan TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı yarın yapılacak. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması bekleniyor.

TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor, System.String[]

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı yarın İstanbul'da düzenlecek törenle gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması bekleniyor.

İNŞAAT SÜRECİ SONA ERDİ

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.

AVRUPA'YA GAZ GÖNDERİLECEK

Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.

İstanbul, Türkiye, Avrupa, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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