TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor - Son Dakika

TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor

7 saat önce

-TürkAkım projesinin görüntüleri (Arşiv) TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyorRusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı yarın İstanbul'da düzenlecek törenle gerçekleştirilecek.

-TürkAkım projesinin görüntüleri (Arşiv) TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı yarın İstanbul'da düzenlecek törenle gerçekleştirilecek.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması bekleniyor.

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.

Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.

TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor

İstanbul, Türkiye, Avrupa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik
Rusya lideri Putin, Türkiye ziyareti öncesi Esad'ı ziyaret etti İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika Haberleri
18:28 Ulukışla'da eğitime kar engeli - Son Dakika
18:26 Kayseri'de rüzgar evin çatısını uçurdu - Son Dakika
18:26 Denizli'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
18:25 Üniversiteli öğrencilerin yüzünü "Mardin Butik" güldürecek - Son Dakika
18:25 İstanbul'da trajik cinayet: 17 yaşındaki çocuk yanlışlıkla öldürüldü - Son Dakika
18:23 İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Son Dakika
15:57 Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 18:31:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]