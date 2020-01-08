TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş Genel Müdürü Şakir Arıkan, "Türkiye ciddi bir görev üstleniyor" - Son Dakika
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TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş Genel Müdürü Şakir Arıkan, "Türkiye ciddi bir görev üstleniyor"

6 saat önce

TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş Genel Müdürü Şakir Arıkan, "Türkiye ciddi bir görev üstleniyor.

TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş Genel Müdürü Şakir Arıkan,

TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş Genel Müdürü Şakir Arıkan, "Türkiye ciddi bir görev üstleniyor. Türkiye arz güvenliği anlamında transit ülkeleri devreden çıkartarak büyük bir başarı elde etmiş oluyor. Gazımızı Avrupa'ya güvenli bir şekilde ulaştırmak için gece gündüz 7-24 çalışacağız" dedi.


TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş Genel Müdürü Şakir Arıkan, projenin açılış töreni öncesinde İHA'nın sorularını yanıtladı.


Arıkan, projenin kısa zamanda bitirilmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade ederken Türkiye'nin gaz taşıma noktasında güvenli bir nokta olduğuna dikkat çekti.


"Bu zor görevi zamanında yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz"


Projenin kısa zamanda bitirilmesinin önemli bir başarı olduğuna dikkat çeken TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş Genel Müdürü Şakir Arıkan, "Zor bir projeydi zor bir görevdi, bu zor görevi zamanında yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Devlet başkanlarımızı mahcup etmemenin gururunu yaşıyoruz. Bizim şirketimiz yaklaşık 142 kilometrelik boru hattını işletecek olan şirket. Türkiye arz güvenliği anlamında transit ülkeleri devreden çıkartarak büyük bir başarı elde etmiş oluyor, büyük bir kazanım elde etmiş oluyor. Bu Türk halkı ve Türkiye'nin enerji güvenliği için önemli bir kazanımdır. TANAP'tan farklı olarak bu proje tam transit bir boru hattı projesi. Avrupa bundan sonra gazının bir kısmını Türkiye'den alacak. Biz bundan sonra Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan hatta Orta Avrupa'ya Macaristan ve Avusturya'ya kadar ulaştıracağız" dedi.


Türkiye'nin jeopolitik önemi olan bir ülke olduğunu ifade eden Arıkan, "TürkAkım Projesi Türkiye'nin jeopolitik önemini artırıyor. Açılış muhteşem, çok ciddi bir kalabalık ve ilgi var. Hem güzel hem de sorumluluğumuzu arttırıyor" ifadelerini kullandı.


"Gazımızı Avrupa'ya güvenli bir şekilde ulaştırmak için gece gündüz 7-24 çalışacağız"


Bu çapta bir projenin bir yılda kısa bir sürede bitirilmesinin önemine değinen Arıkan, "Benzer projeler baktığınızda müthiş kısa bir sürede, müthiş bir iş çıkarıldı. Bu projenin paydaşlarına teşekkür ediyorum. Gazımızı Avrupa'ya güvenli bir şekilde ulaştırmak için gece gündüz 7-24 çalışacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:12 Kaynak: İHA
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