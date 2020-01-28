TürkAkım ile 1 milyar metreküp doğalgaz aktarıldı - Son Dakika
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TürkAkım ile 1 milyar metreküp doğalgaz aktarıldı

6 saat önce

TürkAkım üzerinden aktarılan doğalgaz 1 milyar metreküpe ulaştı.

TürkAkım ile 1 milyar metreküp doğalgaz aktarıldı, System.String[]

TürkAkım üzerinden aktarılan doğalgaz 1 milyar metreküpe ulaştı.

Doğalgaz aktarımının başladığı 1 Ocak tarihinden bu yana TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden tedarik edilen doğalgaz bir milyar metreküpe ulaştı. Bu miktarın yaklaşık yüzde 54'ü Türkiye doğalgaz piyasasına, yüzde 46'sı ise Türkiye- Bulgaristan sınırına ulaştırıldı.

TürkAkım projesi

TürkAkım, Karadeniz'in altından ilerleyerek Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz ihracatı sağlayan, yıllık 31,5 milyar metreküp aktarım kapasitesine sahip doğalgaz boru hattıdır.

Doğalgazın ticari arzına 1 Ocak 2020 tarihinde başlanmış, resmi açılış töreni 8 Ocak tarihinde İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşmişti.

(İHA)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
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