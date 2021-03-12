TürkAkım'ın kurumsal sorumluluk projeleri, Altın Pusula'ya layık görüldü

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında Kıyıköy beldesinin sosyoekonomik kalkınması ve turizm potansiyelinin gelişimi için yürütülen sosyal sorumluluk programı, Türkiye'nin en prestijli halkla ilişkiler ödüllerinden Altın Pusula'ya layık görüldü.

TürkAkım'dan yapılan açıklamaya göre, projenin "İyi Bir Komşu" temasıyla Kıyıköy'de yürüttüğü çalışmalar, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından dağıtılan "Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri Turizm" alanı destek kategorisinde "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" ödülünü almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkAkım İletişim Bölümü Müdür Yardımcısı ve Proje Sözcüsü Aslı Esen, TürkAkım olarak Kıyıköy'de iyi bir komşu olma yönünde sarf ettikleri gayretlerin takdir görmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Çalışmalarının Kıyıköy'ün sosyoekonomik altyapısının ve turizm potansiyelinin geliştirilmesine kayda değer bir katkıda bulunduğuna inandıklarını belirten Esen, şunları kaydetti:

"Yürüttüğümüz sosyal sorumluluk kampanyamızı ödüle layık gören TÜHİD'e, 3 yıl süren bu çok boyutlu program kapsamında emek veren çalışma arkadaşlarıma ve bu süreçte bize destek veren Strateji.Co ve Corpera'ya yürekten teşekkür ediyorum."

Proje kapsamında yürütülen "TürkAkım Kıyıköy'de: İyi Bir Komşu" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı, 2020'de de Ülke, Şehir, Bölge İletişimi kategorisinde Felis Başarı Ödülü'ne layık görülmüştü.

TürkAkım Projesi'nin, Türkiye'de aldığı bu iki ödüle ek olarak, yürüttüğü iletişim faaliyetleri için Rusya ve Avrupa'dan da 2018 Dünya Medya Festivali Ekonomi Belgeseli, 2019 Kontekst İletişim Desteği, 2019 Altın Yapboz Kurumsal Organizasyon, 2019 RUPOR Uluslararası İletişim ve 2020 Gümüş Ok Uluslararası İletişim gibi çok sayıda ödülü bulunuyor.

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi, 8 Ocak 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı törenle resmen faaliyete geçmişti. Her biri yıllık 15,75 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesi olan iki hattan oluşan TürkAkım'ın, en az 50 yıl boyunca Türkiye ve Avrupa'ya temiz ve güvenilir enerji sağlaması öngörülüyor.