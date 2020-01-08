TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Rus Bakan Aleksander Novak - Son Dakika

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TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Rus Bakan Aleksander Novak
6 saat önce
Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksander Novak, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TürkAkım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:01 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksander Novak, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TürkAkım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.
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