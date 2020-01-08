TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Rus Bakan Aleksander Novak - Son Dakika
Son Dakika Güncel TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Rus Bakan Aleksander Novak - Son Dakika

TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Rus Bakan Aleksander Novak

6 saat önce

Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksander Novak, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TürkAkım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksander Novak, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TürkAkım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.

TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Rus Bakan Aleksander Novak

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:01 Kaynak: AA
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