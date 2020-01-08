TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Terminali canlı bağlantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Terminali canlı bağlantısı - Son Dakika

TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Terminali canlı bağlantısı

6 saat önce

Salondan görüntüler Rus ekibinin konuşması Türk ekibinin konuşması İSTANBUL - TürkAkım Projesi Açılış Töreni Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Salondan görüntüler

Rus ekibinin konuşması

Türk ekibinin konuşması

İSTANBUL - TürkAkım Projesi Açılış Töreni Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılışta Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Terminali ile canlı bağlantı gerçekleştirildi.

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TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Russkaya Kompresör İstasyonu ve Kıyıköy Terminali canlı bağlantısı

Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:21 Kaynak: AA
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