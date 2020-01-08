TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Sembolik vananın açılması - Son Dakika

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TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Sembolik vananın açılması
6 saat önce
Salondan görüntüler Sembolik vana açılış anı İSTANBUL - TürkAkım Projesi Açılış Töreni Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:17 Kaynak: AA
Salondan görüntüler
Sembolik vana açılış anı
İSTANBUL - TürkAkım Projesi Açılış Töreni Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.
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