TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Sembolik vananın açılması - Son Dakika
Son Dakika Güncel TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Sembolik vananın açılması - Son Dakika

TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Sembolik vananın açılması

6 saat önce

Salondan görüntüler Sembolik vana açılış anı İSTANBUL - TürkAkım Projesi Açılış Töreni Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Salondan görüntüler

Sembolik vana açılış anı

İSTANBUL - TürkAkım Projesi Açılış Töreni Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Sembolik vananın açılması

Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu Turizmci Arzu Ertan cinayetinde, sanıktan akıl almaz savunma: Ayağım takıldı Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil

Son Dakika Haberleri
00:02 Tunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ocak 2020 - Son Dakika
00:01 Metruk binada ölen gencin yakınında uyuşturucu madde materyalleri bulundu - Son Dakika
00:01 Midyat'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
00:01 Şehit ateşi Gaziantep'e düştü - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 00:06:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TürkAkım Projesi Açılış Töreni - Sembolik vananın açılması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]