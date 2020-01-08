TürkAkım Projesi açılış törenine basın mensuplarından yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TürkAkım Projesi açılış törenine basın mensuplarından yoğun ilgi - Son Dakika

TürkAkım Projesi açılış törenine basın mensuplarından yoğun ilgi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirilecek olan TürkAkım Projesi açılış törenine ulusal ve uluslararası basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

TürkAkım Projesi açılış törenine basın mensuplarından yoğun ilgi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirilecek olan TürkAkım Projesi açılış törenine ulusal ve uluslararası basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.


TürkAkım Projesi'nin açılışı, saat 15.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı törenle gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek açılış törenine ulusal ve uluslararası basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Program için yerli ve yabancı basın mensupları saatler öncesinden kongre merkezine geldi. Alana kameralarını kuran basın mensupları erken saatlerden itibaren yayınlar yapmaya başlarken, alanda tören saati bekleniyor. - İSTANBUL

Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
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