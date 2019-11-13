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TürkAkım sahası ağaçlandırılacak

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Rus doğal gazını Avrupa'ya nakledecek TürkAkım Projesi kapsamında, Kıyıköy beldesinde çalışma sahasındaki ormanlık alanın ağaçlandırılacağını bildirdi.

TürkAkım sahası ağaçlandırılacak, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Rus doğal gazını Avrupa'ya nakledecek TürkAkım Projesi kapsamında, Kıyıköy beldesinde çalışma sahasındaki ormanlık alanın ağaçlandırılacağını bildirdi.

Bilgin, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda yerel gazete sahibi ve yazı işleri müdürleri ile bir araya gelerek kent hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Avrupa açısından büyük öneme sahip TürkAkım Projesi'nin deniz ve kara hattının Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinden geçtiğini anımsatan Bilgin, proje ile Türkiye'ye büyük kazanç sağlanacağını ifade etti.

Kıyıköy beldesinde "2 milyon ağaç kesildi", "Orman yok ediliyor" gibi iddiaların asılsız olduğunu belirten Bilgin, bölgede çalışmalar nedeniyle kesilmek zorunda kalan veya zarar gören ağaçların yerine yenilerinin dikileceğini anlattı.

Ağaçlandırma çalışmalarının TürkAkım Projesi'ni yürüten firma tarafından sürdürüleceğini aktaran Bilgin, "Rus doğal gazını Avrupa'ya nakledecek TürkAkım Projesi'nin deniz ve kara hattının inşaat süreci tamamlandı. Şimdi sıra çalışma sahasının ağaçlandırılmasında. Şu an proje çalışmaları tamamlandı ancak firma yetkilileri 6 ay daha bölgede ağaçlandırma çalışmalarını yürütmek için kalıyor. Bölgeye 5 kat daha fazla ağaç dikilecek." diye konuştu.

Balık ölümleri

Bilgin, Şeytanderesi'nde zaman zaman meydana gelen balık ölümleriyle ilgili çalışmalarında titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtmadan kaynaklı hiçbir sıkıntının yaşanmadığını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Şeytandere 30 kilometrelik bir hat. Bu hat üzerinde çok sayıda hayvan bakım tesisleri var. Devlet olarak yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Ancak bu tesislerin yetkilileri de duyarlılık göstermeleri gerekiyor. Lütfen atıklarını derelere bırakmasınlar. Hepsinin arıtma sistemleri mevcut. Bu konuda duyarlılık gösteren başta vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Gördükleri her olumsuzluğu bizlere iletiyorlar, biz de gerekeni yapıyoruz."

Kıyıköy, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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