Son Dakika Haberleri: Türkan Bebek Ölüm Yıl Dönümünde Anılacak

Türkan Bebek Ölüm Yıl Dönümünde Anılacak

1 saat önce

Bulgaristan'da, 1984'te uygulanan zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 17 aylık Türkan Feyzullah, Edirne'de anılacak.

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Bulgaristan'da, 1984'te uygulanan zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 17 aylık Türkan Feyzullah, Edirne'de anılacak.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1996 yılında göçmen derneği olarak kurulduklarını söyledi.

Göçmen dernekleri arasında Trakya'daki en etkin dernek olduklarını belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Derneğin amacı Balkan coğrafyasındaki Türklerin sesini duyurmaktır. Gerektiğinde kültürel, sosyal aktiviteler de düzenliyoruz. Onların onların tüm problemlerine çözüm bulma gibi bir misyonumuz var. Türkan bebeği anma etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Bulgaristan'daki Türklerimizi 1989 dönemi öncesi baskıcı, totoliter rejim diye adlandırdığımız o dönemi, Türklere ve Müslümanlara uygulamış oldukları baskılar neticesinde bazı istenmeyen hadiseler ve acı vakıalar olmuştur. Bunlar bir tanesi de şehit Türkan bebeğimizdir. Özgürlüğü kısıtlayıcı protestolarda anne kucağında oradaki Bulgar kuvvetlerince şehit edilmiştir. Türkan bebeğin ölümünün 34. senesi olacak bu sene. Bu tip olayların gelecekte hatırlanması Türk ve Müslüman toplumu için önemlidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:06 Kaynak: AA

1984, Edirne, Bulgaristan, Güncel
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