Üye Girişi
Son dakika haberleri: "Türkan bebek" ölüm yıldönümünde Edirne'de anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: "Türkan bebek" ölüm yıldönümünde Edirne'de anıldı

24.12.2021 14:23

Son dakika haberi: Bulgaristan'da, 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 1,5 yaşındaki Türkan Feyzullah, Edirne'de törenle anıldı.

Bulgaristan'da, 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 1,5 yaşındaki Türkan Feyzullah, Edirne'de törenle anıldı.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde "Türkan bebek" anısına yaptırılan parkta düzenlenen tören, anıta çelenk sunumuyla başladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende bir konuşma yapan Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Türkan bebeği ve hayatını kaybeden soydaşları saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Bulgaristan'da o dönemlerde Türklere yapılan baskı ve zulmün kara bir leke olarak tarihte yerini aldığını belirten Uysal, "300 binin üzerinde soydaşımız topraklarını terk etmek zorunda bırakılmış ve ana vatan Türkiye'ye sığınmıştır. Türkan bebek bu baskıların ve o dönemde çekilen bütün acıların sembolü olmuştur." dedi.

Uysal, geçmişte yaşanan acıları unutmadan, kin ve nefret duygularına kapılmadan Bulgaristan ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin artarak devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir ülke haline geldiğini ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"O dönemde Türkiye şimdiki gibi güçlü olsaydı, burnumuzun dibindeki soydaşlarımıza bu zulüm baskılar yapılabilir miydi? Bırakın yapılmasını bence düşünülemezdi bile. Artık Türkiye, eski Türkiye değildir. Türkiye başta askeri, ekonomik, sosyo-kültürel, sağlık ve her alanda bölgesel büyük bir güçtür."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Türkan Feyzullah'ın ölümünün acısının yüreklerde hissedilmeye devam ettiğini dile getirdi.

Balkanlar'da yaşayan Türklerin dini, dili ve birlikteliği için mücadele ettiğini vurgulayan Gürkan, "Balkanlar bizim hem gönül coğrafyamız hem köklerimizin olduğu topraklardır." dedi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyon Başkanı Sabri Mutlu da Bulgaristan'da yaşanan mezalimi ve Türkan Feyzullah'ı unutmadıklarını söyledi.

Hukuk mücadelelerinin sürdüğünü hatırlatan Mutlu, Bulgaristan mahkemelerinden beklenen sonuç çıkmaması durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulacağını belirtti.

Törende Bulgaristan'dan gelen öğrenciler Türkan bebek için yazılan şiirleri okudu.

Bu sırada, törende bulunan Bulgaristan'dan gelen soydaşların ve katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Türkan bebek ve şehitler için dua edilmesinden sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, Türkan Feyzullah'ın anısına yaptırılan anıta karanfil bıraktı.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Hak ve Özgürlükler Partisi Kırcaali Milletvekili Bayram Bayram, Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Balkan Türkleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Macit Mutlu, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Son dakika haberleri: Türkan bebek ölüm yıldönümünde Edirne'de anıldı
Son dakika haberleri: Türkan bebek ölüm yıldönümünde Edirne'de anıldı
Son dakika haberleri: Türkan bebek ölüm yıldönümünde Edirne'de anıldı
Son dakika haberleri: Türkan bebek ölüm yıldönümünde Edirne'de anıldı

YORUMLAR
500

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Bulgaristan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 'Türkan bebek' ölüm yıldönümünde Edirne'de anıldı - Son Dakika


Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı         
16:30
Velayet davasına koruma ordusuyla geldi! Özcan Deniz: Oğlumun üstündeki haklarım arttı Velayet davasına koruma ordusuyla geldi! Özcan Deniz: Oğlumun üstündeki haklarım arttı         
16:26
Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turistlere 'leva' şoku! Bu sefer istedikleri her şeyi alamadılar Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turistlere 'leva' şoku! Bu sefer istedikleri her şeyi alamadılar         
15:42
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
16:26 Velayet davasına koruma ordusuyla geldi! Özcan Deniz: Oğlumun üstündeki haklarım arttı
16:25 Son Dakika! İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi
16:10 Bebeklerini aşıya götürüyorlardı! Karısını öldüren adam aynı silahla intihar etti
16:08 Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapıldı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi arkadaşlarımız arasında da yüksek faizi savunanlar oldu
15:58 Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor
15:55 Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar!
15:49 "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı
15:28 Bulgarlar bu sefer üzgün: Keşke 2-3 gün önce gelseydik
15:26 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dolarla ilgili çarpıcı sorular: Neden izin verdiniz?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 16:33:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: "Türkan bebek" ölüm yıldönümünde Edirne'de anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement