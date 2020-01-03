Türkan'ın bağlama hayali gerçek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkan'ın bağlama hayali gerçek oldu - Son Dakika

Türkan'ın bağlama hayali gerçek oldu

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde, bağlama ustası Menaf Koçak, yürüme engelli Türkan Baydar'ın (45) bağlama çalmak istediğini öğrenince harekete geçti.

Türkan'ın bağlama hayali gerçek oldu, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde, bağlama ustası Menaf Koçak, yürüme engelli Türkan Baydar'ın (45) bağlama çalmak istediğini öğrenince harekete geçti. Koçak 1 yılda yaptığı bağlamayı Baydar'a hediye etti, kendisine bağlama çalmayı da öğreteceğini söyledi.

Yeşilova Mahallesi'ndeki evinde kardeşi, kardeşinin eşi ve 4 yeğeniyle oturan Türkan Baydar, 1 yıl önce ilçede engelliler için düzenlenen programa katıldı. Burada bağlama çalmak istediğini söyledi. Bu isteği öğrenen 36 yıllık bağlama ustası ve atölye sahibi Menef Koçak, Baydar'ın hayalini yerine getirmeye karar verdi. Koçak, yaklaşık 1 yılda atölyesinde bağlama yaptı. Bu bağlamayı Türkan Baydar'a evine giderek hediye etti. Koçak, Baydar'ın sözlerinden çok etkilendiğini belirterek, Türkan çok sevindi, ben de duygulandım. Nasip olursa bağlama çalmayı da öğreteceğim dedi.Doğuştan yürüme engelli olan Türkan Baydar da unutamayacağı bir hediye aldığını belirterek, Menaf Koçak'a teşekkür etti. Baydar, bağlamaya çalmayı en kısa zamanda öğreneceğini belirtti.


Koçak, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FLAŞ
Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor

Son Dakika Haberleri
18:01 İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Son Dakika
18:00 Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı - Son Dakika
18:00 Dolmabahçe'de 3 saatlik güvenlik zirvesi - Son Dakika
17:57 Özel Harekat Polislerinden nefes kesen tatbikat - Son Dakika
17:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi yapıldı - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 18:03:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkan'ın bağlama hayali gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]