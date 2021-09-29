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Türkan Sabancı Bebek Parkı yapılan düzenlemenin ardından yeniden açıldı - Son Dakika

Türkan Sabancı Bebek Parkı yapılan düzenlemenin ardından yeniden açıldı

29.09.2021 13:25
Türkan Sabancı Bebek Parkı yapılan düzenlemenin ardından yeniden açıldı, System.String[]

Beşiktaş'taki Türkan Sabancı Bebek Parkı'ndaki yenileme çalışmaları tamamlandı.

Beşiktaş'taki Türkan Sabancı Bebek Parkı'ndaki yenileme çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Mısır'ın İstanbul Başkonsolosu Tarek Khalil, Türkan Sabancı Bebek Parkı'nda incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından konuşan İmamoğlu, park ve sahil bandındaki yenileme çalışmalarını Sabancı Vakfı ile iş birliği içinde tamamladıklarını söyledi.

Bebek Parkı'nın, İstanbul'un çok özel köşelerinden birisi olduğunu anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"(Parkın) Bir kere doğallığına asla dokunulmadı. Hatta, korundu ve geliştirildi. Tehdit altında olan bazı bitkiler, ağaçların bu anlamda özel bir çabayla daha uzun süreli yaşamına devam etmesi noktasında çok özel tedbirler alındı. Çevrede görüntüsü itibarıyla burayı rahatsız eden, başta otoparkı olmak üzere birçok noktası özenle düzenlendi ve buraya yakışır çevreye yakışır, Bebek'e yakışır hale getirildi. Burada ticari noktalar vardı. Bu noktalara dair de yine düzenlemeler, düzeltmeler yapıldı. Onların da varlığı korundu."

Güler Sabancı ise 2008 yılında Türkan Sabancı'nın kendi arzusu ve isteğiyle parkın, o zaman İtalyan mimar Ermano Kazasko tarafından projelendirildiğini belirtti.

Parka çok büyük özen gösterildiğini kaydeden Sabancı, "Çok paydaşlı bir çalışma yapıldı. Bunun da çok güzel yapıldığına inanıyorum. Sonuç ortada çünkü. Türkan Hanım bugün burada aramızda yok ama onun adına da sizlerden iyi sevgilerinizi götüreceğim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bir vatandaş, Beşiktaş'taki trafik nedeniyle İmamoğlu'na tepki gösterdi. İBB'nin Beşiktaş'taki yol çalışmasından dolayı trafiğin kitlendiğini, günün her saatinde kapalı olduğunu ve eski halinde bırakılması gerektiğini söyleyen vatandaşa İmamoğlu, "Yok eski haline bırakamayız, ölçümlerimiz var yürüyor." diye cevap verdi.

Bunun üzerine vatandaşın, "Ben yaşıyorum orada, siz yaşamıyorsunuz, mutlaka bakın" demesi üzerine İmamoğlu, "Tamam" dedi.

Türkan Sabancı, Güler Sabancı, Beşiktaş, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkan Sabancı Bebek Parkı yapılan düzenlemenin ardından yeniden açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkan Sabancı Bebek Parkı yapılan düzenlemenin ardından yeniden açıldı - Son Dakika
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