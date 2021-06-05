Türkan Saylan Çankaya Evi hizmete girdi - Son Dakika

Türkan Saylan Çankaya Evi hizmete girdi

ANKARA - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, toplu açılışla hizmete giren Türkan Saylan Çankaya Evi'ni ziyaret etti.

Türkan Saylan Çankaya Evi içerisinde yer alan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ümitköy Çayyolu Şubesi tarafından kurulan Türkan Saylan Kütüphanesi ve Atölyelerini de gezen Taşdelen, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 7 yılda 14 olan Çankaya Evi sayısını bu dönem 6 yeni Çankaya Evi ile 33'e çıkaracaklarını söyleyen Taşdelen, Çankaya Evlerinin büyük bir eksikliği giderdiğini eğitim merkezleri olmanın yanı sıra Çankaya'da sosyal yaşamın da bir parçası haline gelmesinden duydukları memnuniyet ifade etti.

Türkan Saylan Çankaya Evi, okuma odası, kitaplığı, çok amaçlı salonu ve geniş atölyeleriyle Beytepe Mahallesi, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı Selçuklu Caddesi No: 2'de Çankayalılara hizmet verecek.