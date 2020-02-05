Türkan Saylan'ın adı Menderes'te yaşayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkan Saylan'ın adı Menderes'te yaşayacak - Son Dakika

Türkan Saylan'ın adı Menderes'te yaşayacak

18 dakika önce

Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki Kenan Evren Caddesi, Türkan Saylan Caddesi olarak değiştirilecek.

Türkan Saylan'ın adı Menderes'te yaşayacak, System.String[]

Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki Kenan Evren Caddesi, Türkan Saylan Caddesi olarak değiştirilecek.


Menderes Belediyesi şubat ayı olağan toplantısı birinci birleşimi'nde Özdere Orta Mahalle'de yer alan Kenan Evren Caddesi isminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski Genel Başkanı, doktor, eğitimci, akademisyen Türkan Saylan Caddesi olarak değiştirilmesi yönünde karar alındı. Karar CHP, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oy birliği ile alındı.


Alınan kararla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Türkiye'nin en önemli bilim insanlarından birisi olan, özellikle kız çocuklarının okuması için önemli çalışmalara imza atan, cüzam hastalığı ile ilgili uluslararası alanda çalışmalar yaparak ödüller alan Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını Menderes'imizde yaşatacağız. Darbeci Kenan Evren'in isminin yer aldığı Özdere Orta Mahalle'deki caddemizin ismini değiştirerek Saylan'ın ismini vereceğiz. Türkiye'nin aydınlanması adına ortaya koyduğu direniş ile herkesin gönlünü fetheden bir isim kendisi. Bu direniş mücadelesini de son nefesine kadar sürdürdü. Saylan'ın isminin ilçemizde yaşatacak olmamız bizim için de büyük bir mutluluk. Tüm meclis üyelerimize de bu konuda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim" dedi. - İZMİR

Türkan Saylan, Orta Mahalle, Kenan Evren, Menderes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece birden azalarak -3'e düşecek
ABD'de Türk emniyet müdürü, Kuran'a el basarak yemin etti İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler lodos nedeniyle iptal edildi Van'daki çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
09:42 Bensu Soral'a hediye edilen heykel, Banu Alkan'a benzetilince gündem oldu
09:37 Soner Sarıkabadayı'ya rap'çi imajı
09:37 Best of Mazhar Alanson
09:37 Survivor Sema'dan sürpriz
09:37 Demet Akalın, Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtcu'dan 14 şubat şarkısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 10:28:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkan Saylan'ın adı Menderes'te yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]