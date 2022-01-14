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Türkan Saylan'ın ismi Arnavutköy'de yaşayacak - Son Dakika

Türkan Saylan'ın ismi Arnavutköy'de yaşayacak

14.01.2022 15:22
Türkan Saylan'ın ismi Arnavutköy'de yaşayacak

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını taşıyan sokak tabelasını Arnavutköy'de yaşadığı sokağa astı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını taşıyan sokak tabelasını Arnavutköy'de yaşadığı sokağa astı. Başkan Akpolat, "Türkan Saylan gururumuzdur ve hep öyle kalacak. Onun adını ve bu ülke için yaptıklarını asla unutturmayacağız. Türkan Saylan'ın adı burada yaşayacak" dedi.

Başkan Akpolat, İBB Meclisindeki tartışmadan sonra bir ay beklediklerini ancak yine meclis gündemine alınmayınca böyle bir karar aldıklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Geçtiğimiz ay içerisinde İBB meclisinde başka bir konu konuşulurken bu sokağın adı gündeme getirildi ve maalesef İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) AK Parti Meclis üyesi çok talihsiz bir açıklama yaptı. Aslında beyninin içindeki zihniyeti istemeden de olsa dile getirmiş oldu. Biz de gerçekten o güne kadar bu konunun gündeme geleceğini ve bu sokağın isminin değiştirileceğini düşünüyorduk. O açıklamadan sonra o akşam bir tweet attık, dedik ki eğer bu konu gerçekleşmez sokağın adı değişmezse biz bu işlemi kendimiz yapacağız. Karakavak Sokağı'nın adını Türkan Saylan Sokağı olarak belirleyeceğiz. O tabelayı oraya biz asacağız. Tabii ki bu sözümüzü biz geçen ay o konu konuşulurken verdik, sonra dedik ki bir ay daha bekleyelim. Belki İBB Meclisi'nin gündemine bir sonraki ay getirirler. Bu hatalarından geri dönerler diye bekledik.  Dün İBB'nin ocak ayı meclisi tamamlandı. ve gündeme alınmadı. Dolayısıyla biz de bu sabah itibariyle bu sokağın adını Türkan Saylan Sokağı olarak tescillemiş bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ADINI YAŞATMAK BİZİM İÇİN ONURDUR

"Bu tabelayı şimdilik geçici olarak buraya assak da sokağımız en kısa zamanda hak ettiği resmi tabelasına kavuşacaktır. Türkan Saylan gururumuzdur ve hep öyle kalacak. Onun adını ve bu ülke için yaptıklarını asla unutturmayacağız" diyen Akpolat, "Hayatını kimsesizlerin kimsesi olmaya adamış, yüzlerce hastaya şifa olmuş, milyonlarca çocuğa ve toplumumuza umut olmuş Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını Beşiktaş'ta, kendi yaşadığı sokakta yaşatmak bizim için onurdur" ifadelerini kullandı.

YÜKSEL: TÜRKAN SAYLAN BİR TOPLUM ÖNDERİDİR

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel de Beşiktaş Belediyesi'ne ve Başkan Akpolat'a gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ederek şunları ifade etti:

"Bugün burada, böylesine önemli bir günde sizlerle bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyim. Geçtiğimiz aralık ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantılarında yaşanan olayları ve Türkan Saylan için kullanılan hadsiz beyanları, ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım adına şiddetle kınadığımızı ve konu hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Türkan Hocamız, yüreğindeki insan sevgisi ile yaşamına dokunduğu herkesin hikayesini değiştiren, onlara ışık olan bir değerdi. Yaşamı boyunca toplumda "ortak değerler" yaratmak için çalışan bir aydının bu kadar çirkin sözlerle anılması, isminin bu kişilerin cümleleri içinde yer alması kesinlikle kabul edilemez. Tüm yaşamını cehaletle ve karanlıkla mücadele etmeye adamış; bu ülkedeki tüm çocukların eşit eğitime ulaşması için çalışmış olan Türkan Saylan'ın isminin evinin bulunduğu sokakta yaşaması; gelecek için, gençlerimiz için, çağdaş bir Türkiye'ye ulaşmak için yolumuza devam etmemiz gerektiğinin hatırlatıcısı olacaktır. Türkiye'nin dört bir yanında, onlarca sokakta gururla karşımıza çıkan "Prof. Dr. Türkan Saylan" isminin İstanbul'da; büyüdüğü, yaşadığı ve yaşattığı bu şehirde anılamayacağını söyleyenler şunu unutmalılar: Türkan Saylan bir toplum önderidir ve Türk halkı tarafından çok büyük bir saygı ve sevgi görmüş, toplumun ortak bir değeri olmuştur. Bugün çağdaşlık yolunda attığımız her adım, onun ideallerine ulaşmak içindir.


Türkan Saylan'ın ismi Arnavutköy'de yaşayacak
Türkan Saylan'ın ismi Arnavutköy'de yaşayacak
Türkan Saylan'ın ismi Arnavutköy'de yaşayacak
Türkan Saylan'ın ismi Arnavutköy'de yaşayacak
Türkan Saylan'ın ismi Arnavutköy'de yaşayacak
Türkan Saylan'ın ismi Arnavutköy'de yaşayacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkan Saylan, AK Parti, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkan Saylan'ın ismi Arnavutköy'de yaşayacak - Son Dakika


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