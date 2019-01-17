Son Dakika Haberleri: Türkan Saylan Kreşi'nde Sabun Atölyesi

Türkan Saylan Kreşi'nde Sabun Atölyesi

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, 16 Ocak Dünya Hijyen Günü'nde, Ermenek Mahallesi'nde bulunan Türkan Saylan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerine yönelik hijyen eğitimi ve sabun atölyesi düzenlendi.

Türkan Saylan Kreşi'nde Sabun Atölyesi, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi, 16 Ocak Dünya Hijyen Günü'nde, Ermenek Mahallesi'nde bulunan Türkan Saylan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerine yönelik hijyen eğitimi ve sabun atölyesi düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi Kreş ve Kadın Aile Müdürlükleri, 16 Ocak Dünya Hijyen Günü'nde Ermenek Mahallesi'nde bulunan Türkan Sayan Kreş öğrencileriyle sabun atölyesi düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Gülay Akın'ın da katıldığı atölye çalışması öncesi çocuklara, el yıkamanın önemi, doğru el yıkamanın nasıl olması gerektiği anlatıldı. Anlatımın ardından düzenlenen atölyede çocuklar sabunlara birbirinden farklı şekiller vererek evlerinde kullanabilecekleri sevimli sabunlar hazırladı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

Ermenek, Muratpaşa, Türkan Saylan, Güncel
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