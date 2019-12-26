Türkan Şoray'a teklif - Son Dakika
Son Dakika Magazin Türkan Şoray'a teklif - Son Dakika Magazin

Türkan Şoray'a teklif

7 saat önce

Çanak, Müşfik'in olgunluk yıllarını oynaması için Türkan Şoray'a teklif götüreceğini söyledi.

Türkan Şoray'a teklif, System.String[]

Çanak, Müşfik'in olgunluk yıllarını oynaması için Türkan Şoray'a teklif götüreceğini söyledi. Çanak "Bu belgesel film 45 dakikalık 3 bölüm halinde çekilecek. Yayıncı kuruluş ile görüşmeler henüz neticelenmedi. İlk önceliğimiz TRT olacak. Türk halkının takdirine mazhar olmuş olan Türkan Şoray'ın bu projeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Türkan Şoray, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:32 
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