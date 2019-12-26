Türkan Şoray'a teklif
7 saat önce
Çanak, Müşfik'in olgunluk yıllarını oynaması için Türkan Şoray'a teklif götüreceğini söyledi.
Çanak, Müşfik'in olgunluk yıllarını oynaması için Türkan Şoray'a teklif götüreceğini söyledi. Çanak "Bu belgesel film 45 dakikalık 3 bölüm halinde çekilecek. Yayıncı kuruluş ile görüşmeler henüz neticelenmedi. İlk önceliğimiz TRT olacak. Türk halkının takdirine mazhar olmuş olan Türkan Şoray'ın bu projeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:32
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