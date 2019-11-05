Türkan Şoray, Ediz Hun'u yalnız bırakmadı
7 saat önce
Önceki akşam Kadıköy'deki Ak'la Kara Tiyatro'da seyirciyle buluşan oyunu izlemeye gelenler arasında usta oyuncu Türkan Şoray da vardı.
Önceki akşam Kadıköy'deki Ak'la Kara Tiyatro'da seyirciyle buluşan oyunu izlemeye gelenler arasında usta oyuncu Türkan Şoray da vardı.
Şoray, oyun sonrası yakın dostunu kuliste de ziyaret etti. Tiyatro sahnesinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Hun, "Türkan Şoray'ın beni izlemeye gelmesi bu mutluluğu iki kat arttırdı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:42
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