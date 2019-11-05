Son Dakika Haberleri: Türkan Şoray, Ediz Hun'u yalnız bırakmadı
Son Dakika Magazin Türkan Şoray, Ediz Hun'u yalnız bırakmadı

Türkan Şoray, Ediz Hun'u yalnız bırakmadı

7 saat önce

Önceki akşam Kadıköy'deki Ak'la Kara Tiyatro'da seyirciyle buluşan oyunu izlemeye gelenler arasında usta oyuncu Türkan Şoray da vardı.

Türkan Şoray, Ediz Hun'u yalnız bırakmadı, System.String[]

Önceki akşam Kadıköy'deki Ak'la Kara Tiyatro'da seyirciyle buluşan oyunu izlemeye gelenler arasında usta oyuncu Türkan Şoray da vardı.


Şoray, oyun sonrası yakın dostunu kuliste de ziyaret etti. Tiyatro sahnesinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Hun, "Türkan Şoray'ın beni izlemeye gelmesi bu mutluluğu iki kat arttırdı" dedi.

Türkan Şoray, Kadıköy, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:42 
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