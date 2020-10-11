Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin 2 yaşı, Anjelika Akbar konseriyle kutlanacak - Son Dakika

Muratpaşa ilçesinde "Türk sinemasının Sultanı" kabul edilen Türkan Şoray'ın ismini taşıyan kültür merkezinin ikinci yaşı, besteci ve piyanist Anjelika Akbar konseriyle kutlanacak.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, açıldığı günden bu yana Haldun Dormen'den Haluk Bilginer'e, Kerem Görsev'den Arzum Onan'a, tiyatro, müzik, resim ve heykel alanında birçok başarılı isme ev sahipliği yapan Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin ikinci yaş gününde, 24 Ekim Cumartesi akşamı, Anjelika Akbar piyanosuyla bestelerini seslendirecek.

Akbar'ın "FilMusiConcert" projesi kapsamında gerçekleşecek konserde Türk ve dünya sinemasının baş yapıtlarından sahneler de dev ekranda izleyicilerle buluşacak.

Konser, seyircilere görsel ve işitsel bir şölen sunacak.