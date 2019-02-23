Türkan Şoray Sahnesinde Borusan Quartet
53 dakika önce
Muratpaşa Belediyesi'nin Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Borusan Quartet rüzgarı esti.
Muratpaşa
Belediyesi'nin Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray
Kültür Merkezi'nde Borusan
Quartet rüzgarı esti.
Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde "Muratpaşa'da Sanat Var" adıyla düzenlendiği etkinlikler dizisi Borusan Quartet konseriyle devam etti. 2005 yılında Gürer Aykal
öncülüğünde kurulan 1. kemanda Esen Kıvrak, 2. kemanda Olgu Kızılay
, viyolada Efdal Altun ve viyolenselde Çağ Erçağ'ın yer aldığı Borusan Quartet'in konserine Antalyalı sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Başkan Uysal
eşi Ümran Uysal'la birlikte izlediği konserde Borusan Quartet, önemli bölümü Türk bestecilerin eserlerinden oluşan klasik dönemden modern döneme geniş bir repertuarı seslendirdi. Sanatçıların performansı konser sonunda uzun süre ayakta alkışlanırken Başkan Uysal da Borusan Quartet üyelerine teşekkür çiçeği takdim etti. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:50 Kaynak: İHA
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