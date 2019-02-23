Son Dakika Haberleri: Türkan Şoray Sahnesinde Borusan Quartet

Türkan Şoray Sahnesinde Borusan Quartet

53 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi'nin Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Borusan Quartet rüzgarı esti.

Türkan Şoray Sahnesinde Borusan Quartet, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi'nin Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Borusan Quartet rüzgarı esti.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde "Muratpaşa'da Sanat Var" adıyla düzenlendiği etkinlikler dizisi Borusan Quartet konseriyle devam etti. 2005 yılında Gürer Aykal öncülüğünde kurulan 1. kemanda Esen Kıvrak, 2. kemanda Olgu Kızılay, viyolada Efdal Altun ve viyolenselde Çağ Erçağ'ın yer aldığı Borusan Quartet'in konserine Antalyalı sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Başkan Uysal eşi Ümran Uysal'la birlikte izlediği konserde Borusan Quartet, önemli bölümü Türk bestecilerin eserlerinden oluşan klasik dönemden modern döneme geniş bir repertuarı seslendirdi. Sanatçıların performansı konser sonunda uzun süre ayakta alkışlanırken Başkan Uysal da Borusan Quartet üyelerine teşekkür çiçeği takdim etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:50 Kaynak: İHA

Uysal, Muratpaşa, Türkan Şoray, Borusan Holding, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Aday ve MHP'li Aday Sosyal Medyada Birbirine Girdi: Esnaf Kan Ağlarken Sen Danstasın Necla Aslan'ın 57 Yıllık Türkan Şoray Hayali Gerçek Oldu

Çamlıca Camii 7 Mart'ta İbadete Açılacak CHP'den Ayrılarak AK Parti'ye Geçen Barış Saylak'ın Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 11:43:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkan Şoray Sahnesinde Borusan Quartet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]