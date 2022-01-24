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Türkan Şoray ve Müjdat Gezen'in 62. sanat yılları kutlandı - Son Dakika

Türkan Şoray ve Müjdat Gezen'in 62. sanat yılları kutlandı

24.01.2022 14:52
Türkan Şoray ve Müjdat Gezen'in 62. sanat yılları kutlandı

Sinema ve tiyatronun yaşayan efsaneleri Türkan Şoray ve Müjdat Gezen, Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali'ne katıldı.

Sinema ve tiyatronun yaşayan efsaneleri Türkan Şoray ve Müjdat Gezen, Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali'ne katıldı. Festivalde 62. sanat yıllarını kutlayan iki isim dakikalarca ayakta alkışlandı.

Dokuzuncu gününü geride bırakan Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali, sinema ve tiyatronun yaşayan efsaneleri Türkan Şoray ve Müjdat Gezen'i ağırladı. Festivalde 62. sanat yıllarını kutlayan yaşayan efsaneler, Esenyurtluların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Müjdat Gezen ile kızı Elif Gezen'in Esenyurt Kültür Merkezi'nde sahnelediği "Baba Kız" adlı tiyatro oyununun ardından Türkan Şoray, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından sahneye davet edildi. Bozkurt Şoray'ı takdim ederken "Bu festivali düzenlemeye karar verdiğimizde bu toprakların bütün renkleri ve seslerinin temsil edilmesini istedik. Bu düşüncelerle çıktığımız festival yolculuğunda Türkan Şoray'ın olmaması, bu hedefi sekteye uğratacaktı. Kendisini davet ettik, 2 yıldır hiçbir daveti kabul etmemesine rağmen bizi kırmadı" dedi.

"O BİZİM SULTANIMIZ, TÜRKİYE'NİN SULTANI"

Bozkurt sözlerini: "Davetimizi kabul etmesi bizi çok mutlu etti çünkü o, sadece bir sinema sanatçısı değil. O, gözlerinde birçok insanın kaybolduğu, güzelliğiyle herkesi hayran bırakan, bu topraklardaki kadınların çektiği tüm acıları hissettiren ve sevginin emek olduğunu bize öğreten bir isim. O, bizim sultanımız, Türkiye'nin sultanıdır. Onu takdim ettiğim bu andan daha mutlu bir anımı hatırlamıyorum" ifadeleriyle sürdürdükten sonra Türkan Şoray alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

"UMUDUN ŞEHRİ ESENYURT'U KUCAKLAMAYA GELDİM"

Uzun süredir bu tür etkinliklere katılmadığını dile getiren Türkan Şoray, karşılaştığı yoğun ilgi nedeniyle duygusal anlar yaşadı. Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Şoray: "Umudun şehri sevgili Esenyurtluları kucaklamaya geldim. Sizlere sevgi ve muhabbetlerimi sunmaya geldim. Değerli Kemal Başkanımızın hakkımdaki güzel sözlerini duydum biraz önce. Çok mahcup oldum, çok teşekkür ediyorum. Sevecen ve içten alkışları o kadar özlemiştim ki, şu an yaşattığınız için ben size nasıl teşekkür edeyim? Başkanımızın başlattığı edebiyat ve sanat festivalinin güzelliğini yaşıyoruz şu an. İşte bu sanatın güzelliği, birleştiriyor, kaynaştırıyor. Onun için kutluyorum bu festivali, daha nice yıllar sürmesini diliyorum. Bu festival dolayısıyla, sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum, o kadar güzelsiniz ki. Hepiniz bu soğukta gelmişsiniz, ne kadar takdir edebilecek bir şey" ifadelerini kullandı.

"HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM ANLAR YAŞADIM"

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Türkan Şoray, Esenyurt'ta unutamayacağı anlar yaşadığını söyledi. Festivale davet edildiği için onur duyduğunu belirten Şoray: "Sanatın o birleştirici güzelliğini bütün Esenyurtlular yaşadı herhalde bir haftadır. Ben de bugün sevgili Esenyurtluların inanılmaz sıcak sevgileriyle kucaklaştım ve hayatım boyunca unutamayacağım anlar yaşadım. Beni çok duygulandırdılar. Hepsini çok seviyorum. "Umudun Şehri Esenyurt" deniyor. Bütün umutların yeşermesini, güzelleşmesini, çiçek açmasını dilerim" diye konuştu.

"BU HALK İÇİN YİNE GELİRİZ"

Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali için, "Harika yapılmış her şey, çok güzel bir organizasyon" ifadelerini kullanan Müjdat Gezen ise: "Bir kere o dokuz yüz kişilik salona bin yüz kişi geldiyse bu karda, bu salgında bizim onlara yeni bir borcumuz var demektir. Başkanı da kutluyorum, katılan herkesi de kutluyorum. Gelirken 'Yarım salon dolarsa ne mutlu' dedim. İki yüz, üç yüz kişilik olup da dokuz yüz sandalye taşındıktan sonra daha da mutlu oldum. Ben onun adına da söz veriyorum. Gelecek sezonlarda da ne zaman başkan çağırırsa bu halk için geliriz" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından iki isme Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından 62. Sanat yılları vesilesiyle Onur Ödülü takdim edildi.

FESTİVAL, SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNLERİYLE DEVAM ETTİ

Festivalin dokuzuncu günü aralarında Kerem Fırtına, Dilek Neşe Açıker, Zeynep Oral, Aydın Ilgaz, Zafer Arapkirli ve Barış Yarkadaş'ın da olduğu isimlerin imza günü etkinlikleri ve söyleşilerle devam etti.

(İHA)

Türkan Şoray ve Müjdat Gezen'in 62. sanat yılları kutlandı
Türkan Şoray ve Müjdat Gezen'in 62. sanat yılları kutlandı

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Müjdat Gezen, Türkan Şoray, Edebiyat, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkan Şoray ve Müjdat Gezen'in 62. sanat yılları kutlandı - Son Dakika


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