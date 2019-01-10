Son Dakika Haberleri: Türkav Başkanından AGC'yi Ziyaret

Türkav Başkanından AGC'yi Ziyaret

35 dakika önce

Türkav başkanı Yusuf BABAR Adıyaman Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, Türkav takvimi takdim etti.

Türkav Başkanından AGC'yi Ziyaret, System.String[]

Ziyaret esnasında Yusuf BABAR özetle şunları söyledi: Türkav Türkiye genelinde teşkilatlanan milli ve değeri olmazsa olmazı olan ülkenin ve ülke insanlarının ileriye gitmesi mutlu olması, birlik ve beraberlik içinde olması için çalışmalar yapan bir kurumdur. Bugün Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti'ne 10 Ocak çalışan gazeteciler günü münasebetiyle geldik. Bütün çalışan gazetecilerin gününü kutluyor başarılar diliyorum dedi.

Başkan DİŞKAYA ise Türkav başkanımız bugün bizlere ziyarete geldi. Ziyaretinden ötürü teşekkür ederim dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:24 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Adıyaman, Güncel
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