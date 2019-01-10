Türkav Başkanından AGC'yi Ziyaret
35 dakika önce
Türkav başkanı Yusuf BABAR Adıyaman Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, Türkav takvimi takdim etti.
Ziyaret esnasında Yusuf BABAR özetle şunları söyledi: Türkav Türkiye genelinde teşkilatlanan milli ve değeri olmazsa olmazı olan ülkenin ve ülke insanlarının ileriye gitmesi mutlu olması, birlik ve beraberlik içinde olması için çalışmalar yapan bir kurumdur. Bugün Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti'ne 10 Ocak çalışan gazeteciler günü münasebetiyle geldik. Bütün çalışan gazetecilerin gününü kutluyor başarılar diliyorum dedi.
Başkan DİŞKAYA ise Türkav başkanımız bugün bizlere ziyarete geldi. Ziyaretinden ötürü teşekkür ederim dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:24 Kaynak: Bültenler
Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak
Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz
ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı
Türkiye'nin İlk Yerli Uluslararası Arabulucu Akreditasyonu Başladı