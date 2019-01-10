Türkav Başkanından AGC'yi Ziyaret

Ziyaret esnasında Yusuf BABAR özetle şunları söyledi: Türkav Türkiye genelinde teşkilatlanan milli ve değeri olmazsa olmazı olan ülkenin ve ülke insanlarının ileriye gitmesi mutlu olması, birlik ve beraberlik içinde olması için çalışmalar yapan bir kurumdur. Bugün Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti'ne 10 Ocak çalışan gazeteciler günü münasebetiyle geldik. Bütün çalışan gazetecilerin gününü kutluyor başarılar diliyorum dedi.

Başkan DİŞKAYA ise Türkav başkanımız bugün bizlere ziyarete geldi. Ziyaretinden ötürü teşekkür ederim dedi.