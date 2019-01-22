Türkav'dan Beypazarı'nda Öğrencilere Karne Hediyesi
1 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) tarafından karne hediyesi olarak öğrencilere 100 liralık hediye alışveriş çeki verdi.
Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde Türkiye
Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) tarafından karne hediyesi olarak öğrencilere 100 liralık hediye alışveriş çeki verdi.
TÜRKAV Beypazarı Şube Başkanı Resul Aytekin, yaptığı açıklamada, üyelerinin yaptığı bağışlarla öğrencilere dağıtılmak üzere 100 liralık bağış çeki bastırdıklarını ve bu çekleri alım gücü az olan başarılı öğrencilere verdiklerini söyledi.
Bu çeklerle ilçe genelinde belirlenen mağaza veya marketlerden alışveriş yapabileceklerini belirten Aytekin, bu uygulamayı üyelerin destekleri sayesinde ikinci dönemde de sürdüreceklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:55 Kaynak: AA
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