Türkav'dan Cumhur İttifakı'na Destek

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) üyeleri ile buluşurken, buluşmadan 'Cumhur İttifakı'na destek mesajı çıktı.

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) üyeleri ile buluşurken, buluşmadan 'Cumhur İttifakı'na destek mesajı çıktı.



Başkan Erdoğan Tok, sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği buluşmaları sürdürüyor. TÜRKAV Samsun Şube Temsilcisi Alaaddin Er ve vakıf üyelerini AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar ile ziyaret eden Başkan Erdoğan Tok, "Cumhur İttifakı'nın güçlü birliktelik ruhunu toplumumuzun her kesiminde yaşıyoruz ve her geçen gün güçlendiriyoruz" dedi.



Samimi bir havada geçen ve vakıf üyelerinin Cumhur İttifakı'na desteklerini dile getirdikleri buluşmada seçim sürecine dair sohbet edilirken İlkadım'da yapılan çalışmalar konuşuldu.



Samsun TÜRKAV Cumhur İttifakı'nın yanında



Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u ağırlayan Samsun TÜRKAV Başkanı Alaaddin Er, "Bizler ülkücü düşünceyi benimsemiş ve Milliyetçi Hareket Partisine gönül bağı ile bağlı bir vakfın üyeleriyiz. Bugün liderimiz ülke bekasının arkasında dimdik dururken bizlerde aynı düşüncelerle Cumhur İttifakı'nın arkasındayız. Ülkücülüğü benimsemiş her vatandaş gibi bizler içinde milletimizin çıkarları ve devletimizin bekası her şeyden önce gelir. Bu düşüncelerle TÜRKAV olarak Cumhur İttifakı'nın yanındayız" diye konuştu.



Başkan Tok: "Birlikteliğimiz artarak güçleniyor"



TÜRKAV üyeleri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Erdoğan Tok, "Cumhur İttifakı toplumumuzun her kesimini bir araya getiren birleştirici bir güç haline geldi ve sadece seçim sürecine özgü bir birlikteliğin çok ötesine şimdiden geçti. Bu duygularla bizlerde TÜRKAV Samsun Şubemizin üyeleri ile bir araya geldik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hem İlkadımlı vatandaşlarımızla hem de sivil toplum kuruluşlarımızla güçlü bağlar kurarak dev yatırımları hayata geçirdik. En büyük başarının gönüllere girmek olduğu düşüncesinden hiçbir zaman vaz geçmeyerek gönül belediyeciliğini ilçemizin dört bir yanına götürdük. Bugün de Cumhur İttifakı adayı olarak İlkadım için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Bizleri samimi bir ortamda ağırlayan TÜRKAV üyelerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kartal'da Yıkılan Binanın Ardından Uzmanlar Uyardı: İstanbul'da 1,1 Milyon Bina Etkilenir

Danla Bilic'ten Şaşırtan İtiraf: Evli Bir Ünlü Erkek Bana Dün Gece Çok Güzeldi Diye Mesaj Attı

Erdoğan: Tank Palet Fabrikasının Satılması Asla Söz Konusu Değildir

Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız