TÜRKAV'dan memurlarda emeklilik sistemi semineri

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şubesi tarafından, memurlarda emeklilik sistemini konu alan seminer düzenlendi.



Seminere konuşmacı olarak Türkiye Kamu Sen Eskişehir Avukatı Hayri Anıl Kararman katıldı. Emeklilik sisteminin herkesi ilgilendirdiği için çok önemli bir konu olduğunu söyleyen Avukat Kararman, TÜRKAV Eskişehir Şubesi'ne bu konuyu önemsedikleri için teşekkür etti. Kararman, "Sosyal güvenlikte yapılan reformlarla memurların, emeklilik süreleri işe giriş tarihlerine göre değişiyor. Özellikle 2008'den sonra işe giren memurların emeklilik şartları zorlaşıyor, 2036'dan sonra emeklilik yaşı kademeli artıyor. Emeklilik yaş ve süreleri, kadın memurlar ile erkekler memurlara göre de değişiyor"dedi.



Kararman sunumu sonrası memurlardan gelen sorulara cevap verdi.



Toplantıya Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Haydar Urfalı ve bağlı sendika başkanları da katıldı. Şube Başkanı Hasan Sezer memurların her türlü sorunuyla ilgilenmeye devam edeceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR