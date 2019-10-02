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TÜRKAV'dan yaralı polislere ziyaret

17 dakika önce

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Demir, dün Eskişehir'deki operasyonda yaralanan özel harekat polislerini ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.

TÜRKAV'dan yaralı polislere ziyaret, System.String[]

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Demir, dün Eskişehir'deki operasyonda yaralanan özel harekat polislerini ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.


Adana'da polislerin servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi iki terörist, dün Eskişehir'de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Operasyonda iki polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan yaralı polisleri ziyaret eden TÜRKAV Başkanı Demir ve Yönetim Kurulu üyeleri, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kahraman polislerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Demir, "Bilindiği üzere polisimiz Eskişehir'de bir hücre evini tespit etti. Teslim olun çağrısı yaptılar. Karşı ateş açılması sonucu bir polis memurumuz parmağından, bir polis memurumuz da boğazından hafif şekilde yaralandı. Ağır bir durum söz konusu değil. Her zaman Türk polisimizin yanındayız. Allah onları korusun" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:28 Kaynak: İHA
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