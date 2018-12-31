TÜRKAV Devletin Asil Evlatları

Asil Evlat

Yeni Yıl öncesi yazılı açıklama yapan TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, açıklamasında Ülkücü memurların devlet içinde verdiği mücadeleyi anlattı. "En zorlu günlerde dahi devlete olan hizmetten geri adım atmayan Ülkücü Memurlar…"diyerek sözlerine başlayan Korkmaz, açıklamasında; "her zemin ve şartta büyük bir direniş sergiliyoruz. Üyelerimiz kutsal bir davanın yılmaz neferleri olduğu kadar, çektikleri çilelerle de devlete olan sadakatin ve millete karşı duyulan sorumluluğun abide şahsiyetleridir. Ülkücü Memurlar, binlerce yıllık bir devlet tecrübesinin Başbuğ Türkeş ve Lider Devlet Bahçeli ideallerinde vücut bulmuş şahsiyetlerdir. Türk Devletinin asil evlatlarıdır" vurgusunu yaptı.

Emeğimizi Çiğnetmeyeceğiz

Ülkücü Memurların devlet içinde Memur-Sen'e bağlı sendikalarca bazı kumpaslara maruz kaldığını da ifade eden Genel Başkan Ebubekir Korkmaz; "yiğidin hakkı yiğide… diyerek yola çıkmıştık. Devletin asil evlatları olan ülkücü memurların önünü kesen her türlü yapıya karşı savaş açmıştık. Bizim bu savaşımız sürecek fakat bazı maskeler de düşecektir. Kumpaslarla mensuplarımızın önünü kesen, çeşitli yıldırma ve sürgün politikalarıyla devlet personel anlayışımızı örseleyen başta Memur-Sen olmak üzere tüm yapılar dikkatli davranmak zorundadır. Ne devletimizin onurunu ne de mensuplarımızın emeğini onlara çiğnetmeyeceğiz." Diyerek TÜRKAV'ın kararlılığını ortaya koydu.

TÜRKAV İradesi

Türkiye'nin en güçlü ve en çok mensubu olan sivil toplum kuruluşu olduklarını da ifade eden Korkmaz, "Kimse bize rağmen, bizi yok sayarak ve bizsiz bir şeyler yapacağını düşünmesin. Milli iradeye dayalı Türk Milliyetçiliği anlayışımızla, vefa ve sadakatle yoğrulmuş teşkilat anlayışımızla Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluşuyuz. Ülkemizde seksen bir vilayette kurulmuş ve kurulmakta olan yapılarımızla Türk Devletinin ve Türk Milleti'nin hizmetindeyiz. Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı olarak ortaya koyduğumuz irade Edirne'den Kars'a; İzmir'den Ağrı'ya kadar milim sapmadan kendini ortaya koymaktadır."

FETÖ'yü Ezdik Ezeriz

FETÖ'yü ezen ve her zaman devlet düşmanlarını ezmeye muktedir bir celadete sahip olduklarını da sözlerine ekleyen Korkmaz, "FETÖ ile mücadele eden, bu mücadeleyi de her türlü imkansızlık ve yokluğa karşı sürdüren Ülkücü Memurlar olarak omuzlarımızda 2023 lider ülke Türkiye sorumluluklarını taşıyoruz. Bu yolda önümüze kim çıkarsa çıksın dün defalarca verdiğimiz tepkiyi yine veririz, vereceğiz. Devletin asil evlatları olan Ülkücü Memurlar, devlet düşmanlarının önündeki tek engel, Türk Devletinin de en güçlü dayanağıdır. Kumpaslara ve baskılara karşı eğilmeyeceğiz! Biz sadece secdede eğiliriz". Diyerek sözlerini tamamlayan Korkmaz tüm mensuplarının yeni yılını ve yeni çalışma dönemini de kutladı. TÜRKAV Genel Başkanı Korkmaz, "yeni yılda daha güçlü bir Türkiye bizi bekliyor. İnşallah hepimiz için sağlıklı, mutlu ve bereketli bir yıl olur. Tüm mensuplarımızın yeni yılını kutluyorum" dedi.