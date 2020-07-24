TÜRKAV, Ermenistan'ın saldırılarını kınadı - Son Dakika

TÜRKAV, Ermenistan'ın saldırılarını kınadı
TÜRKİYE Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Sakarya Şubesi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.
TÜRKİYE Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Sakarya Şubesi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.
Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) ile Sakarya Üniversitesi Azerbaycan-Türkiye Kardeşlik Topluluğu üyeleri, Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. TÜRKAV Sakarya Şube Başkanı Recai Ciran yaptığı açıklamada, "Ermenistan işgal ve soykırımlarla Azerbaycan topraklarını ele geçirmiş ve vahşi saldırılarını günümüzde de devam ettirmektedir. Azerbaycan topraklarında yaşayan yüzlerce kandaşımız vahşice katledilmiştir. Ermenistan'ın bu saldırgan tutumuna dünya sessiz kalmaktadır. Yaşanan bu çirkin saldırıları şiddetle kınıyoruz. İnsanlığa karşı saygısız ve saldırgan tutumlarla insanlık suçu işlenmektedir. Ermenistan'ın bu insanlık suçuna sessiz kalınmaktadır. Azerbaycan'ın bütünlüğünü korumak için verdiği çaba karşısında tüm gücümüz ve imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.
- Sakarya
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 04:21
Kaynak: DHA
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