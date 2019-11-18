Son Dakika Haberleri: TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Beypazarı ilçesine geldi
Son Dakika Güncel TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Beypazarı ilçesine geldi - Son Dakika

TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Beypazarı ilçesine geldi

6 saat önce

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Beypazarı ilçesine geldi, System.String[]

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Korkmaz, vakfın Beypazarı Şube Başkanı Resul Aytekin'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından MHP İlçe Başkanlığına geçen Korkmaz, Başkan Erdoğan Orhan ile görüştü.

Orhan, Korkmaz'a parti olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi, maket Beypazarı konağı hediye etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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