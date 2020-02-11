TÜRKAV İl Başkanı Soytürk'ten, Tekirdağ Altı Nokta Körler Derneğine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜRKAV İl Başkanı Soytürk'ten, Tekirdağ Altı Nokta Körler Derneğine ziyaret - Son Dakika

TÜRKAV İl Başkanı Soytürk'ten, Tekirdağ Altı Nokta Körler Derneğine ziyaret

7 saat önce

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Tekirdağ İl Başkanı Fatih Soytürk, Tekirdağ Altı Nokta Körler Derneğini ziyaret etti.

TÜRKAV İl Başkanı Soytürk'ten, Tekirdağ Altı Nokta Körler Derneğine ziyaret, System.String[]

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Tekirdağ İl Başkanı Fatih Soytürk, Tekirdağ Altı Nokta Körler Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette derneğin başkanı Kemal Yıldız ile bir süre sohbet eden Soytürk, engellilere karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Ziyarette dernek üyelerinin sorunlarını dinlediklerini anlatan Soytürk, "Altınokta Körler Derneğini önemsiyor, canı gönülden destekliyor ve başarılı olacaklarına inanıyoruz. Amaç görmeyen gözlerin gönüllerine inebilmek, onları hayata katabilmek ve kendi kendilerine yetebilecek bireyler haline gelmelerine katkı sağlamaktır." dedi.

Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:11 Kaynak: AA
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