TÜRKAV İl Başkanı Soytürk'ten, Tekirdağ Altı Nokta Körler Derneğine ziyaret - Son Dakika

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Tekirdağ İl Başkanı Fatih Soytürk, Tekirdağ Altı Nokta Körler Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette derneğin başkanı Kemal Yıldız ile bir süre sohbet eden Soytürk, engellilere karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Ziyarette dernek üyelerinin sorunlarını dinlediklerini anlatan Soytürk, "Altınokta Körler Derneğini önemsiyor, canı gönülden destekliyor ve başarılı olacaklarına inanıyoruz. Amaç görmeyen gözlerin gönüllerine inebilmek, onları hayata katabilmek ve kendi kendilerine yetebilecek bireyler haline gelmelerine katkı sağlamaktır." dedi.

Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.