Türkav'ın "Bir Çocuk Üşümesin" Kampanyası
1 saat önce
Beypazarı ilçesinde Türkiye Kamu Çalışanları ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) tarafından "Bir çocuk üşümesin" kampanyası başlatıldı.
Beypazarı
ilçesinde Türkiye
Kamu Çalışanları ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) tarafından "Bir çocuk üşümesin" kampanyası başlatıldı.
TÜRKAV'dan yapılan açıklamada, vakfın ilçe genelinde başlattığı kampanyaya hayırsever vatandaşların 100'er lira bağışta bulunduğu bildirildi.
Kampanya çerçevesinde biriken paralarla yardıma muhtaç çocukların bir mağazaya yönlendirilerek, kıyafet almalarının sağlandığı belirtilen açıklamada, kampanyaya destek verenlere teşekkür edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:28 Kaynak: AA
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