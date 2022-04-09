TÜRKAV ve Türk Eğitim-Sen'den Yedisu'daki öğrencilere çanta desteği - Son Dakika
Üye Girişi

TÜRKAV ve Türk Eğitim-Sen'den Yedisu'daki öğrencilere çanta desteği

09.04.2022 10:22
TÜRKAV ve Türk Eğitim-Sen'den Yedisu'daki öğrencilere çanta desteği

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) ile Türk Eğitim-Sen, Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki öğrencilere çanta hediye etti.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) ile Türk Eğitim-Sen, Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki öğrencilere çanta hediye etti.

TÜRKAV ile Türk Eğitim-Sen Yedisu İlçe Başkanı Abdurrahman Gece'nin katılımıyla ilçede eğitim gören 140 ilkokul öğrencisine sınıflarında çanta dağıtıldı.

Gece, yaptığı açıklamada, öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin iyi lise ve üniversiteleri kazanmalarına destek olmak için çalışma yürüttüklerini anlatan Gece, "Öğrencilerimize çanta, giyim ve temizlik malzemeleri hediye ediyoruz. Onlar için geziler düzenliyoruz. Desteklerini esirgemeyen hayırsever iş insanlarımıza ve destek olan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Öğrenciler de hediye edilen çantalar için teşekkür etti.

YORUMLAR
500
AK Parti Serik İlçe Teşkilatı, iftarda buluştu AK Parti Serik İlçe Teşkilatı, iftarda buluştu Jandarma tarafından yapılan denetimde yakalandılar Jandarma tarafından yapılan denetimde yakalandılar

Türk Eğitim Sen, Hisarcık, Bingöl, Yedisu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜRKAV ve Türk Eğitim-Sen'den Yedisu'daki öğrencilere çanta desteği - Son Dakika


Son Dakika
10:22 Zelenski tren garında 52 insanın öldüğü katliamdan Putin'i sorumlu tuttu: Bu sınırı olmayan kötülük cezalandırılmalı!
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
10:13 Yeşilçam'ın yakışıklı jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! Formülü verdi: Hayatımı temiz havada geçiriyorum
10:10 100 yaşındaki köpek balığının içini açtılar ve gördükleri karşısında şaşkına düştüler: Meğer bebekmiş!
10:08 Bir kadın cinayeti daha: Bu kez yer Burdur! Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi av tüfeğiyle vurdu
09:51 Bakan Koca Nisa bebekten güzel haberler verince sütannesi havalara uçtu: Süt kokulu kızım, öyle güzel dualar alıyorsun ki!
09:41 Portekiz, Trabzon'un Yunan yıldızının 12 milyon euroluk bonservisine evet dedi: Son sözü Bakasetas söyleyecek
09:37 Putin; düşürülen Rus uçağına karşı İstanbul'a atom bombası atılmasını isteyen Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla katıldı
08:48 Yıllar önce Cem Yılmaz'ın diline düşmüştü! Gonca Vuslateri, kendisiyle dalga geçen Cem Yılmaz'ı affetti
08:42 Emeklilere bayram müjdesi: Bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 10:28:18. #1.13#
SON DAKİKA: TÜRKAV ve Türk Eğitim-Sen'den Yedisu'daki öğrencilere çanta desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement