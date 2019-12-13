TÜRKAZDER Başkanı Taşkınsu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜRKAZDER Başkanı Taşkınsu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

TÜRKAZDER Başkanı Taşkınsu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) Iğdır Şubesi Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) Iğdır Şubesi Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Taşkınsu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledikten sonra oylama yaptı.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafını oy veren Taşkınsu, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Taşkınsu, yaptığı açıklamada, oylamaya sunulan fotoğrafların çok değerli olduğunu söyleyerek, "Oy verdiğim 'Beyaz yürüyüş' adlı fotoğraf benim için daha anlamlıydı. Bu fotoğraf kırsalda öğrencilerin yaşamını anlatan fotoğraftı, o fotoğrafta çocukların azmi, inancı var. İnşallah o çocukların geleceği de oradaki beyazlık gibi ak olur." dedi.

Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafını da anlamlı bulduğunu aktaran Taşkınsu, şunları dile getirdi:

" Barış Pınarı Harekatı'nda askerimiz sadece cephede düşmanla mücadele vermedi, aynı zamanda sosyal medyada da bir savaş verildi. Burada altını çizmek istiyorum, AA'nın çok yoğun çalışması oldu. Türkiye'ye, Türk ordusuna yapılmak isten algı operasyonuna karşı farklı dillerde yaptığı çalışmalarla bu işlerin üstesinden geldi. Uluslararası arenada, sosyal medyada, dijital ortamlarda yalan fotoğraflar, yalan videolar yayınlanıyordu, AA yaptığı yoğun çalışmayla bu algının önüne geçti."

Taşkınsu, Mustafa Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında verdiği asker selamının bulunduğu, "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını da çok beğendiğini ifade ederek, "Millilerimizin Barış Pınarı Harekatı'na verdiği selam bizim için çok gurur verici sahneydi, bu nedenle o fotoğrafa oy verdim. " ifadesini kullandı.

TÜRKAZDER Başkanı Taşkınsu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Azerbaycan, Türkiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:29 Kaynak: AA
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