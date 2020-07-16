TÜRKAZDER'den Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına tepki - Son Dakika

TÜRKAZDER'den Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına tepki

Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) Genel Başkanı Enver Türkoğlu, Ermenistan'ın, Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) Genel Başkanı Enver Türkoğlu, Ermenistan'ın, Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

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Türkoğlu, yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın 12 Temmuz'da Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine yaptığı saldırılarda şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileklerinde bulundu.

Ermeni saldırılarını şiddetle kınadığını vurgulayan Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Ermenistan, Azerbaycan Türklerine 30 yıldır uluslararası hukuku hiçe sayan saldırgan bir tavır sergilemekte, bölgemizin istikrarına en büyük tehdidi oluşturmaktadır. Sık sık taciz ateşleriyle cephe hattında ateşkesi ihlal eden Ermenistan, bu sefer iki ülke arasındaki sınır hattından Tovuz ve Nahçıvan'a top atışlarıyla düşmanca emellerini gerçekleştirmek istemiş, bir kez daha başarısız olmuştur."

Uluslararası kamuoyunu Ermenistan'ın sorumsuz tavrına karşı tepki göstermeye davet eden Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere birçok uluslararası teşkilatın bu doğrultuda verdiği kararları ve hukukun önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Uluslararası tepkilerin cılızlığının aksine, Türkiye'nin, tüm imkanlarıyla kardeşlerinin yanında olması sevinç ve gurur kaynağımız olmuştur. 12 Temmuz günü başlayan çatışmalar sürecinde, Türk milletinin Azerbaycan ile 'iki devlet tek millet' anlayışı çerçevesinde örnek dayanışması ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kuvvetli destek açıklaması kardeşliğimizin kanıtıdır."

Azerbaycan, Ermenistan, Türkoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:13 Kaynak: AA

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